Titular de Green Card demanda a ICE por una detención que terminó en su hospitalización 

Hilda Ramírez Sanan, residente legal permanente en Estados Unidos, y sus dos hijos ciudadanos estadounidenses presentaron una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras una detención que califican como violenta e ilegal, ocurrida en Massachusetts y que terminó con los tres en el hospital.

El caso de Ramírez Sanan ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos civiles, ya que involucra a una titular de Green Card, a menores de edad y a un operativo de ICE que, según la demanda, se realizó sin identificación previa ni explicación por parte de los agentes.

Así ocurrió la detención que terminó en el hospital

De acuerdo con la demanda y con información publicada por The Guardian, los hechos ocurrieron el 26 de septiembre en Chelsea, Massachusetts, cuando Hilda Ramírez Sanan acompañaba a su cuñado a una audiencia judicial. Al llegar al juzgado, al menos cuatro vehículos sin identificación oficial bloquearon el automóvil en el que viajaban.

Las agresiones hacia inmigrantes se han incrementado. Crédito: Yuki Iwamura | AP

Según los abogados de la familia, los agentes de ICE actuaron en cuestión de segundos sin identificarse ni emitir órdenes verbales. Utilizaron una herramienta para romper las ventanas del vehículo, provocando que fragmentos de vidrio golpearan a Ramírez Sanan y a su cuñado, de acuerdo con el documento legal citado por el medio británico.

La demanda sostiene que Ramírez Sanan fue sacada del automóvil de forma violenta, con los brazos torcidos hacia atrás, pateada y presionada contra el suelo frente a sus hijos. Además, uno de los agentes habría sacado a la fuerza a su hijo de 13 años, quien se encuentra dentro del espectro autista, y lo interrogó sobre su estatus migratorio, pese a su edad y evidente estado de angustia. ICE no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por The Guardian.

Quién es la demandante y qué busca con la demanda

Hilda Ramírez Sanan tiene 50 años, es titular de una Green Card y ha vivido en Estados Unidos durante más de 20 años, según The Guardian. Es madre de dos hijos ciudadanos estadounidenses, quienes también fueron afectados física y emocionalmente durante el operativo, de acuerdo con la demanda.

Tras el arresto, Ramírez Sanan y sus hijos fueron trasladados en ambulancia a un hospital. Sus abogados señalaron que ella sufrió una conmoción cerebral, múltiples moretones y una parálisis del nervio radial en uno de sus brazos, lesión que, según su testimonio, le provoca dolor persistente. La familia también denunció que los menores presentan síntomas de trauma tras el incidente.

La demanda fue presentada por la organización Lawyers for Civil Rights y busca una compensación de un millón de dólares por daños y perjuicios. Según Jillian Lenson, abogada principal del grupo, el objetivo es exigir responsabilidades por lo que calificó como una conducta ilegal e inhumana por parte de los agentes de ICE, además de evitar que situaciones similares se repitan contra otras familias inmigrantes.

