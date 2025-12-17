ICE somete a mujer supuestamente embarazada durante una protesta y les lanzan hielo

Un operativo migratorio en el sur de Minneapolis derivó en enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes, luego de que circularan videos donde se observa a oficiales de inmigración someter y arrastrar a una mujer durante una protesta.

El episodio, ocurrido cerca de Karmel Mall, generó versiones contrapuestas entre las autoridades y los testigos, además de una fuerte reacción de la multitud, que lanzó hielo y nieve contra los uniformados, reportó Fox 9.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes federales realizaban un operativo selectivo el lunes 15 de diciembre, en horas de la tarde, cuando comenzaron a congregarse decenas de personas para protestar.

Según la versión oficial, los manifestantes reaccionaron con violencia, arrojando trozos de hielo y profiriendo amenazas de muerte contra los agentes.

Durante el operativo, un video difundido en redes sociales mostró a oficiales arrastrando a una mujer por la calle, una imagen que encendió los ánimos. La multitud aseguró que la mujer estaba embarazada, lo que intensificó la indignación y el enfrentamiento verbal con las autoridades.

ICE agents drag a pregnant woman across a snow and slush-covered street in Minneapolis. https://t.co/4bulFYQID8 pic.twitter.com/hNNFQBu9cO — TMZ (@TMZ) December 17, 2025

Versiones opuestas sobre lo ocurrido en Minneapolis

El DHS afirmó que la mujer, cuya identidad no fue revelada, intentó vandalizar un vehículo patrulla durante el operativo.

Según la agencia, los agentes procedieron a detenerla, pero decidieron liberarla “por motivos de seguridad” ante el aumento de la tensión y la agresión de los manifestantes.

Las autoridades señalaron que los oficiales abandonaron el intento de arresto luego de que la multitud arrojara hielo y piedras, además de lanzar gas pimienta contra los agentes.

Sin embargo, testigos presenciales pusieron en duda la versión gubernamental. Taneka Dortch, quien grabó parte del altercado, ofreció un relato distinto.

“La persiguieron hasta la esquina, se la llevaron y fueron muy contundentes y brutales con ella”, recordó. Luego agregó: “Eso es mentira. No se precipitó. No intentó destrozar ninguno de sus vehículos”.

El enfrentamiento dejó como saldo la detención de dos ciudadanos estadounidenses, quienes presuntamente agredieron a los agentes durante la protesta. Ambos permanecen bajo custodia mientras se revisan los hechos y se determina su situación legal.

