Patrulla Fronteriza atropella a un inmigrante guatemalteco antes de arrestarlo (Video)

Un video captado por una cámara de seguridad, y que ahora es viral en redes sociales, muestra el momento exacto en que un inmigrante guatemalteco es atropellado por una camioneta de la Patrulla Fronteriza.

El hecho se registró en la ciudad de Rialto, California. Las imágenes también evidencian cómo el hombre intenta levantarse con dificultad para huir de los uniformados, pero finalmente es sujetado contra el suelo y arrestado.

Testigos presenciales ofrecieron versiones que contradicen el reporte oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En el video, el vehículo se aproxima por el costado y, al pasar junto al inmigrante, el espejo retrovisor del lado del pasajero parece golpearlo, provocando que pierda el equilibrio y caiga estrepitosamente.

The Rialto Police Department is investigating a disturbing video that shows a man being chased and hit by a pick-up truck. He's then taken into custody by several unidentified law enforcement members. pic.twitter.com/q5I2Is0orq — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 17, 2025

“Ni siquiera le preguntaron su nombre”

Personas que presenciaron el operativo relataron la escena a medios locales y expresaron su preocupación por el trato que recibió el inmigrante tras caer al suelo.

Una de las testigos, Sandra García, declaró a FOX 11 LA: “Teníamos miedo por el señor que fue atropellado porque ni siquiera le preguntaron su nombre, simplemente lo recogieron y se lo llevaron”.

Desde una clínica dental cercana, empleados salieron al estacionamiento al notar el alboroto. Tras revisar las cámaras, confirmaron lo ocurrido. Hannah Sánchez afirmó: “Golpearon a alguien. Lo agarraron, lo metieron en el auto y luego se fueron”.

La versión oficial del DHS

A través de un comunicado, citado por el medio, el DHS ofreció una explicación muy distinta de los hechos captados por la cámara de seguridad. Según la agencia, el hombre era un inmigrante guatemalteco indocumentado que no obedeció las órdenes verbales de los agentes y decidió huir.

En su informe, sostienen que el individuo fue quien golpeó el espejo retrovisor del vehículo durante la persecución.

Parte del comunicado oficial señala: “Los agentes del orden federal utilizaron su entrenamiento para perseguir al objetivo a pie y tenían un vehículo preposicionado para evitar que el sujeto escapara”.

El DHS también aseguró que el hombre no solicitó atención médica tras el incidente y que fue detenido “sin mayores incidentes”. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad

Te puede interesar:

· Niños migrantes de Arizona son obligados a presentarse solos en la corte, denunció organización

· Inmigrante mexicano es detenido por ICE en su cita final para obtener la Green Card

· ONG’s en Arizona exigen protección para las familias con testimonios de niños inmigrantes