Inmigrante asegura que se autodeportó con CBP Home, no recibió el pago de $1000 y fue vetada por 10 años

A pocos días de haber salido voluntariamente de Estados Unidos, una madre inmigrante colombiana denunció que el programa federal que utilizó para autodeportarse, CBP Home, no cumplió con lo prometido.

Yarlidis Goez aseguró que abandonó el país junto con sus hijos confiando en recibir apoyo económico y orientación clara, algo que, afirma, nunca ocurrió.

La decisión de salir voluntariamente de Estados Unidos

De acuerdo con el relato de la afectada al medio Telemundo, Yarlidis Goez residía en Tucson, Arizona, y decidió autodeportarse el 2 de diciembre junto con sus cuatro hijos, incluyendo dos bebes nacidos en Estados Unidos, motivada por el temor a una posible separación familiar tras la deportación de su esposo en enero de este año.

La mujer, con más de 3 años de residencia en EE.UU., se presentó ante las autoridades migratorias y siguió el procedimiento indicado para abandonar el país bajo el programa CBP Home.

Según relató, su salida se realizó tras entregarse en oficinas de ICE y abordar un vuelo con destino a Colombia. Goez explicó que tomó esta decisión con la expectativa de recibir el apoyo ofrecido por el programa, confiando en que se trataba de un proceso transparente y respaldado por el gobierno federal.

El pago prometido que no llegó

El programa CBP Home establece, según información oficial del DHS, que las personas que se autodeportan pueden recibir ayuda logística y un bono de $1,000. Sin embargo, Goez afirmó que, pese a cumplir con cada paso, nunca recibió ese pago.

Desde Colombia, aseguró que el dinero habría sido clave para cubrir necesidades básicas de sus hijos, incluyendo gastos médicos y de vivienda. Según su testimonio, tras llegar a su país intentó comunicarse con las autoridades a través de correos electrónicos, llamadas y la aplicación móvil del programa, pero no obtuvo respuesta ni actualizaciones sobre su caso.

La sanción migratoria que dice no haber conocido

Además de no recibir el bono prometido, Goez sostiene que nunca fue informada de que su salida voluntaria implicaría una prohibición de reingreso a Estados Unidos por un periodo de 10 años. Según declaró a Telemundo, al momento de inscribirse en el programa se le indicó que no habría consecuencias migratorias adicionales.

La mujer aseguró que solo después de abandonar el país se enteró de esta penalidad, lo que afectó de manera directa sus planes futuros y la posibilidad de reunirse nuevamente con familiares que permanecen en territorio estadounidense.

El relato de Yarlidis Goez ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes advierten que muchas personas aceptan la autodeportación sin recibir información completa sobre las consecuencias legales a largo plazo. Según Telemundo, especialistas señalan que estos programas requieren mayor claridad y seguimiento por parte de las autoridades.

