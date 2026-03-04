Kristi Noem enfrenta críticas por habitar una vivienda de la Guardia Costera sin pagar alquiler

Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fue objeto de un severo señalamiento proveniente de un miembro del Partido Demócrata quien le reprocha púbicamente habitar una vivienda de la Guardia Costera sin pagar el costo del alquiler.

Durante una comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jamie Raskin, representante por Maryland y además el demócrata de mayor rango en el panel, arremetió en contra de la funcionaria de Dakota por aprovecharse de su cargo en el equipo del presidente Donald Trump y presuntamente no gastar un solo centavo en el costo del alquiler de la vivienda donde habita, la cual le pertenece a la Guardia Costera.

“Estás viviendo sin pagar alquiler en la residencia oficial frente al mar reservada para el comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos”, le reprochó el abogado originario de Washington.

Desde el año pasado, debido a diversas amenazas de muerte que fueron detectadas por el Servicio Secreto en contra de Kristi Noem generadas a raíz del impulso de detención y repatriación de extranjeros carentes de estatus legal radicando en Estados Unidos, la exgobernadora de Dakota del Sur se mudó a una casa ubicada en la Base Conjunta Anacostia-Bolling, instalación militar de 905 acres construida en el sur de Washington D.C.

“Tras la publicación en los medios de la ubicación del apartamento de la secretaria Noem en Washington DC, ella se ha enfrentado a una feroz difusión de información confidencial en la red oscura y a un aumento de amenazas de muerte, incluso de organizaciones terroristas, cárteles y bandas criminales a las que el DHS tiene en la mira”, indicó el DHS a través de un comunicado emitido hacia finales de agosto pasado.

Kristi Noem encabeza la cruzada antinmigrante impulsada por la administración Trump. (Crédito: Tom Brenner / AP)

Aunque el objetivo era garantizar la integridad de la republicana, sus detractores ahora se le atribuye que, bajo dicha excusa, evita cubrir miles de dólares por concepto de arrendamiento u hospedaje.

No obstante, Noem indicó que los señalamientos en su contra carecen de fundamento, pues asegura estar cubriendo el costo del arrendamiento de la casa donde habita temporalmente.

“Permítanme aclarar un par de cosas. Estoy en una casa de la Guardia Costera, pero no en la casa del comandante. También les diré que alquilo ese lugar donde me quedo y pago con mis propios dólares para hacerlo”, enfatizó.

El punto es que, la reputación de la responsable del DHS también se ha visto afectada al difundirse los gastos excesivos generados en la agencia federal durante su gestión, pues además de solicitar $70 millones de dólares para adquirir un nuevo avión que reemplace al actual de la Guardia Costera donde suele desplazarse.

A esto se le agrega presuntamente haber beneficiado a una compañía dirigida por el esposo de su exvocera Tricia McLaughlin, esto mediante la asignación directa de una campaña publicitaria del gobierno cuyo costo rosa $220 millones de dólares.

