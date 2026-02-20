ICE mantendrá uso de mascarillas en California tras fallo judicial

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió una suspensión total que bloquea la ley impulsada por el gobernador de California, Gavin Newsom, la cual prohibía que agentes federales utilizaran mascarillas durante operativos en el estado.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que la decisión judicial mantiene vigente el uso de mascarillas por parte de agentes de ICE mientras se resuelve la apelación presentada por el gobierno federal.

Choque entre California y la administración Trump

La norma estatal, conocida como “Ley de No a la Policía Secreta”, fue promulgada el 20 de noviembre de 2025 y buscaba impedir que agentes de ICE y fuerzas locales ocultaran su rostro durante redadas, con el argumento de fortalecer la transparencia y evitar abusos.

Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump impugnó la legislación al considerar que interfería con funciones federales. Un tribunal inferior ya había bloqueado la ley a inicios de mes, y ahora el Noveno Circuito concedió una medida cautelar administrativa que deja sin efecto la prohibición mientras continúa el proceso judicial.

Bondi defendió la decisión al afirmar que los agentes federales enfrentan riesgos reales, incluido el “doxing” —la divulgación maliciosa de información personal en internet— y sostuvo que el fallo “protege a los hombres y mujeres del orden que arriesgan sus vidas”.



Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentan que el uso de mascarillas responde precisamente a esa amenaza digital y no a un intento de operar en el anonimato.

Our @thejusticedept attorneys are fighting daily in court to protect law enforcement — and we just secured another key victory.



The 9th Circuit has now issued a FULL stay blocking California’s ban on masks for federal law enforcement agents.



Law enforcement officers risk their… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) February 19, 2026

Debate político y constitucional

El tema sobre el uso de mascarillas por parte de agentes federales escaló hasta la Cámara de Representantes, donde demócratas y republicanos han intercambiado acusaciones sobre el funcionamiento de ICE. Legisladores demócratas han calificado a la agencia como una “policía secreta”, mientras que funcionarios federales advierten que ese lenguaje podría poner en riesgo a los agentes.

Por su parte, Newsom sostuvo que la confianza pública se ve afectada cuando fuerzas del orden operan con el rostro cubierto. “La seguridad pública depende de la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades”, declaró al promulgar la ley.

En tanto, el primer fiscal adjunto para el Distrito Central de California, Bill Essayli, aseguró que la legislación estatal violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece la primacía de la ley federal sobre la estatal en caso de conflicto.

Si bien el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió una suspensión total que bloquea la ley, el tribunal programó argumentos orales para el 3 de marzo de 2026, fecha en la que podría definirse el rumbo definitivo del caso.

Sigue leyendo: