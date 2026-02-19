“Eres ilegal”: expulsan a pasajero por amenazar a azafata con ICE

Un pasajero fue expulsado de un vuelo de American Airlines tras protagonizar un incidente racista contra una auxiliar de vuelo, a quien insultó y amenazó con denunciar ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El video del altercado se volvió viral en redes sociales.

El hecho ocurrió en un vuelo que partía del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth con destino a Las Vegas. En las imágenes se observa al hombre discutiendo con la azafata en el área de primera clase mientras lanza comentarios ofensivos sobre su estatus migratorio.

“Soy estadounidense, ¡tú eres ilegal! La vi a ella y a sus tíos y primos cruzar el Río Grande a nado”, gritaba el pasajero visiblemente alterado.

Además de las acusaciones, insinuó que la trabajadora habría obtenido su número de Seguro Social de manera fraudulenta. La auxiliar respondió: “He vivido aquí toda mi vida… Eres racista. Eso es lo que eres”.

MAGA grandpa kicked off plane—for threatening to call ICE on flight attendant.



"I'm American… you're the illegal!" man yells.



"I've lived here my whole life… whatever, you're a racist," she retorts.



"I saw her and her uncles and aunts and cousins swim the Rio Grande," he… pic.twitter.com/vRcqY4JTrs — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) February 15, 2026

En otro momento, el hombre afirmó que por sus venas corría “sangre azul, roja y blanca”, en referencia a la bandera de Estados Unidos, mientras continuaba elevando el tono y generando tensión entre los pasajeros.

Ante la escalada del conflicto, un miembro de la tripulación anunció por el altavoz que el avión sería trasladado a otra puerta para desembarcar a un pasajero. La decisión fue recibida con aplausos por parte de algunos viajeros.

Posible multa de hasta $43.000

El pasajero podría enfrentar una multa de hasta $43.000 bajo la Política de Tolerancia Cero contra Pasajeros Indisciplinados impulsada por la Administración Federal de Aviación (FAA). Esta normativa, implementada en 2021, ha contribuido a una reducción del 80 % en los incidentes reportados a bordo desde su entrada en vigor.

Hasta el momento, ni American Airlines ni las autoridades federales han confirmado si se presentarán cargos adicionales contra el involucrado.

Sigue leyendo: