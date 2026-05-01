Cosas que deberías arreglar de tu casa para venderla rápido

Si estás pensando en vender tu casa, hay algo importante que debes saber antes de ponerla en el mercado: los compradores no se enamoran solo del tamaño o la ubicación, también se fijan en los pequeños detalles que pueden hacer que una casa luzca habitable, un hogar. Por eso, hacer algunos arreglos antes de listar puede marcar la diferencia entre vender rápido o quedarte meses esperando una oferta.

El tiempo que tarda una vivienda en venderse puede variar, pero en promedio se mantiene en un rango de entre dos y tres meses. Para inicios de 2026, el comportamiento del mercado ha mostrado ligeros cambios, con propiedades que en algunos casos permanecen cerca de 64 días en venta antes de recibir una oferta formal, lo que refleja un ritmo más selectivo por parte de los compradores en comparación con años anteriores, según datos de Redfin.

La idea no es gastar una fortuna ni hacer una remodelación completa, se trata de enfocarte en arreglos estratégicos que aumentan el valor percibido del inmueble y que motivan a los compradores a no desaprovechar la oportunidad. Aquí te dejamos las siguientes propuestas:

1. Pinta la casa con colores neutros

Uno de los cambios más simples y que más impacto tiene es la pintura. Muchas veces uno se acostumbra a colores intensos o paredes con estilos muy personales, pero eso puede alejar a los compradores. Usar colores claros y neutros facilita que el comprador imagine con más facilidad su propio gusto.

“Aplica una capa de pintura fresca: esta es la forma más simple de renovar una casa. Usa tonos neutros amigables para el comprador como beige o blancos suaves para que los espacios se sientan más grandes y brillantes”, explicó Amanda Valente, cofundadora y directora de operaciones de Renovation Sells, a Real Simple.

2. Revisa seguridad y detalles básicos

Antes de vender, también es importante revisar lo que no se ve bonito, pero sí importa, como los barandales flojos, enchufes cerca del agua o detectores de humo sin batería. Estos detalles pueden retrasar el cierre de una venta si un inspector los encuentra, debido a los problemas de seguridad que podrían ocasionar. Es mejor resolverlos desde el principio.

3. Renueva la cocina sin remodelarla completa

La cocina es uno de los puntos más importantes para los compradores. Si se ve descuidada, puede afectar directamente la oferta. No necesitas cambiar todo, pero sí actualizar lo más visible, como las cubiertas o las encimeras. Materiales como el cuarzo ayudan a que la cocina se vea moderna y fácil de mantener.

“Las encimeras son el punto visual central de la cocina”, , explicó Valente, cofundadora de Renovation Sells. “Si están rayadas o viejas, cambiarlas genera un gran impacto”.

4. Actualiza gabinetes y herrajes

Otra mejora muy rentable es pintar los gabinetes o cambiarles el acabado. De igual manera que las paredes, los colores neutros como blanco o gris claro ayudan a modernizar la cocina sin hacer una remodelación completa.

También es importante cambiar las manijas por opciones modernas como negro mate o níquel. Son detalles pequeños, pero en fotos de venta hacen una gran diferencia.

5. Mejora la iluminación

La luz cambia totalmente cómo se percibe una casa, si un espacio está oscuro o con luces amarillentas, se siente más viejo de lo que realmente es; asimismo, una luz blanca y más clara también causa un efecto de que el espacio se vea más grande de lo que es.

“Empieza con focos LED porque dan una luz blanca brillante y no amarilla”, recomendó Kori Sassower, agente inmobiliaria principal del equipo The Kori Sassower Team en Nueva York, al mismo portal informativo.

6. Mejora la fachada de la casa

La primera impresión cuenta mucho: un jardín cuidado, pasto cortado y plantas limpias pueden hacer que un comprador quiera entrar sin pensarlo. En cambio, una casa con cerca dañada o jardín descuidado puede generar una mala impresión desde el inicio, incluso antes de entrar.

Quizás este pueda ser uno de los rubros que más costo podrían generar, pero deberás valorar si deseas esperar más tiempo o incluso lo puedas recuperar con una venta rápida.

¿Cuánto invertir en estas mejoras?

Expertos sugieren que un presupuesto razonable puede rondar los $10,000 dólares, dependiendo del estado de la casa. Eso sí, aclaran, la mayor parte suele ir a pintura y mejoras eléctricas.

“Recomiendo un presupuesto de alrededor de $10,000 dólares para estas reparaciones”, comentó Kori Sassower, agente inmobiliaria. “El trabajo debe verse profesional para que el comprador sienta que la casa ha sido bien cuidada”.

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