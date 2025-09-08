PS5 por menos de $350 dólares sin necesidad de esperar al Black Friday

No hace falta esperar al Black Friday para conseguir una PS5 a buen precio. Si andas con ganas de tenerla ya y no quieres pagar el precio de caja, una opción práctica y cada vez más segura es comprar una unidad refurbished —es decir, restaurada y comprobada por profesionales— que suele venir con descuentos relevantes respecto al equipo nuevo.

Varias tiendas conocidas listan consolas Slim restauradas por menos de lo que esperarías en temporada de ofertas, lo que convierte al mercado de reacondicionados en una alternativa real para ahorrar sin sacrificar experiencia de juego.

No tienes que esperar al Black Friday para encontrar ofertas

El calendario de descuentos funciona, pero no siempre es necesario alinear tu compra con una fecha concreta. Las unidades reacondicionadas aparecen todo el año en plataformas que revisan, limpian y ponen a punto cada consola antes de volver a venderla.

Comprar refurbished puede ahorrarte cientos de dólares en comparación con una unidad nueva, y además te permite aprovechar modelos recientes (como la PS5 Slim de 1 TB) a precios muy agresivos sin esperar semanas o meses. Muchas tiendas incluso incluyen periodos de garantía o políticas de devolución, así que no estás comprando “a ciegas”.

¿Qué significa comprar dispositivos refurbished?

Cuando una consola se vende como refurbished o factory reconditioned, lo habitual es que haya pasado por una inspección técnica, reparación de defectos, limpieza interna y pruebas de rendimiento.

Sin embargo, la cobertura y el tipo de reacondicionamiento cambian según el vendedor: algunos minoristas (o el propio fabricante) ofrecen certificados y garantía de un año; otros vendedores third-party pueden ofrecer solo 90 días.

Por eso conviene revisar la descripción del producto, la política de garantías, y qué accesorios (controlador, cables, base) se incluyen. Si tiene garantía del fabricante o “factory reconditioned”, es una señal de mayor confianza.

¿Dónde buscar ofertas?

Si quieres un ejemplo concreto: plataformas como Woot, subsidiaria de Amazon, están publicando unidades reacondicionadas de la PS5 Slim por precios que rondan los $339.99 para la versión con lector (1 TB) y $309.99 para la edición digital, en ofertas limitadas y mientras duren existencias.

Es decir, precios muy por debajo del nuevo, y en algunos casos con envío incluido o beneficios para miembros Prime. Estos listados aparecen en la sección de electrónica de Woot y también han sido recogidos por agregadores de ofertas.

Consejos prácticos antes de comprar refurbished

Lee la letra chica : comprueba la garantía, si incluye controlador(s) y cables, y cuál es la política de devoluciones.



: comprueba la garantía, si incluye controlador(s) y cables, y cuál es la política de devoluciones. Compara vendedores : además de Woot, busca en tiendas oficiales (Sony Certified Refurbished), Best Buy refurbished y revendedores con buena reputación. Algunos ofrecen garantías más largas o condiciones “factory reconditioned”.



: además de Woot, busca en tiendas oficiales (Sony Certified Refurbished), Best Buy refurbished y revendedores con buena reputación. Algunos ofrecen garantías más largas o condiciones “factory reconditioned”. Estado del stock : las ofertas de reacondicionado tienden a ser limitadas; si ves un precio atractivo, compáralo y decide rápido —sin pánico—, pero revisa reseñas del vendedor.



: las ofertas de reacondicionado tienden a ser limitadas; si ves un precio atractivo, compáralo y decide rápido —sin pánico—, pero revisa reseñas del vendedor. Accesorios y licencia: verifica si la consola incluye al menos un DualSense, cables y si los juegos (o el servicio PS Plus) son responsabilidad aparte.

Comprar una PS5 refurbished es una forma inteligente de entrar en la generación actual sin tener que aguantar meses de espera ni pagar el máximo. Si estás cómodo con una unidad restaurada y verificas garantía y condición, puedes llevarte una Slim de 1 TB o una edición digital por varios cientos menos que nueva, y encima jugar desde ya —sin necesidad de esperar al Black Friday.

Sigue leyendo:

• PS5 Pro: Más potente, con inteligencia artificial y un precio nada económico

• Sony sube el precio de todos los modelos de PS5 por culpa de los aranceles de la administración Trump

• Sony trabaja en una nueva versión con esteroides de la PlayStation portable