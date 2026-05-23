Hamzah Sheeraz noqueó para llevarse el cinturón OMB y desafió al Canelo

El campeonato vacante de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo tiene un nuevo dueño. El pugilista Hamzah Sheeraz obtuvo el cinturón tras vencer por nocaut al alemán Alem Begic en una cartelera celebrada en territorio egipcio.

Este título perteneció anteriormente al boxeador mexicano Saúl Álvarez antes de quedar vacante, por el retiro del estadounidense Terence Crawford luego de destronar al tapatío.

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El combate terminó a los dos minutos con treinta y tres segundos del segundo asalto, marcando una definición por la vía rápida.

😬💥 HAMZAH SHEERAZ LANDS A BRUTAL BODYSHOT AND GETS THE FINISH IN THE SECOND ROUND!



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Dominio desde el campanazo inicial

Durante el primer episodio, Hamzah Sheeraz controló la distancia utilizando el jab de manera constante. El peleador de 39 años no logró responder a los ataques dirigidos hacia la zona media de su cuerpo, cediendo terreno en el cuadrilátero.

La diferencia de ritmo entre ambos atletas resultó evidente desde el primer sonido de la campana.

El desempeño de Hamzah Sheeraz mantuvo la inercia de trabajo que mostró en su victoria previa frente a Edgar Berlanga durante el año pasado.

La definición del pleito en el ring

En el segundo asalto, el peleador británico conectó varios ganchos de izquierda que hicieron retroceder a su oponente. Un uppercut de izquierda combinado con un impacto al cuerpo envió a Begic a la lona, obligando al árbitro a detener las acciones.

Hamzah Sheeraz is finally a world champion 🏆



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Tras la finalización del combate, el vencedor analizó su desempeño técnico. “Para ser honesto, hice lo que tenía que hacer, que quede claro. Fue sencillo. Pude ver que estaba muy a la defensiva desde el primer golpe, así que solo tuve que acorralarlo y sacarlo de ahí”, declaró Hamzah Sheeraz en la entrevista oficial sobre el ring.

El horizonte en la división de las 168 libras

Con este resultado, el récord del nuevo monarca se eleva a 23 victorias, cero derrotas y un empate, con 19 definiciones por nocaut. El equipo de trabajo de Hamzah Sheeraz ya planifica los próximos movimientos comerciales dentro de la división de los supermedianos.

Hamzah Sheeraz wants Canelo next‼️



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Spencer Brown, representante del boxeador, indicó a los medios de comunicación que el objetivo es organizar un enfrentamiento contra Saúl Álvarez. Además, la gerencia proyecta agendar una defensa del título en Inglaterra a corto plazo para el nuevo monarca.

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