Andy Ruiz con un nuevo objetivo: Reta a Tyson Fury a un gran combate

El boxeador de ascendencia mexicana, Andy Ruiz, generó reacciones tras sus recientes declaraciones sobre su futuro en la división de los pesos pesados. El peleador aseguró que su regreso a los encordados tiene como objetivo principal enfrentar a Tyson Fury.

La intención de Andy Ruiz es interponerse en las negociaciones actuales que buscan concretar el esperado duelo entre Fury y el británico Anthony Joshua.

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El púgil confía en sus capacidades para vencer al “Gypsy King” y alterar el calendario de la categoría máxima.

Durante una entrevista concedida a la revista The Ring, el atleta explicó cómo visualiza este escenario frente a los planes de los promotores.

“Si Tyson Fury y yo peleamos, créanme que voy a ganar y voy a cambiar todos los planes que tenían para que él peleara con Anthony Joshua”, declaró el púgil mexicano.

‘WHY DON’T YOU FIGHT YOUR COUSIN TYSON FURY…’ Andy Ruiz & Hughie Fury GET HEATED IN CAIRO, EGYPT🇪🇬



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El objetivo de frustrar el duelo británico

El historial de Andy Ruiz respalda sus advertencias, pues en el pasado logró destronar a Joshua cuando los pronósticos estaban en su contra. Meses después de aquella victoria que le otorgó los títulos unificados, el británico recuperó sus cinturones mediante una decisión de los jueces.

‼️ 𝐀𝐍𝐃𝐘 𝐑𝐔𝐈𝐙 𝐉𝐑 𝐏𝐑𝐄𝐃𝐈𝐂𝐓𝐒 𝐎𝐋𝐄𝐊𝐒𝐀𝐍𝐃𝐑 𝐔𝐒𝐘𝐊 𝐓𝐎 𝐒𝐓𝐎𝐏 𝐑𝐈𝐂𝐎 𝐕𝐄𝐑𝐇𝐎𝐄𝐕𝐄𝐍 👀



🗣️ “It’s going to be a tough fight for Usyk’s opponent.”



🗣️ “I think Usyk has the experience, the speed, the accuracy and the faith.”



🗣️ “With him fighting over… pic.twitter.com/uMl2crDvvt — Pro Boxing Fans (@ProBoxingFans) May 23, 2026

Ahora, el ex monarca busca repetir la historia y forzar un tercer encuentro con Joshua, pero esta vez superando primero a Fury. “Eso es exactamente lo que va a pasar. Al final yo terminaré haciendo la trilogía (con Joshua). Esos planes no van a suceder”, enfatizó un confiado Ruiz.

Negociaciones y una nueva versión en el ring

El entorno de Andy Ruiz busca acelerar las gestiones para su regreso a la actividad oficial tras un periodo de baja frecuencia competitiva. El peleador indicó que ya existen acercamientos informales con los representantes de Tyson Fury para explorar la viabilidad de la contienda.

Sobre estas pláticas, el boxeador detalló a The Ring que el enfrentamiento representaría un reto inédito para el peleador europeo. “Justo estaba hablando con algunos de sus managers y quizá eso pueda pasar. Él tampoco me ha visto. Ni siquiera sabe cómo peleo en realidad”, comentó el mexicoamericano.

Esta promesa de Andy Ruiz mantiene a los aficionados a la expectativa de su estado físico y nivel técnico actual.

El peleador concluyó su intervención asegurando que el público verá una versión mejorada y diferente de su boxeo cuando finalmente retorne al cuadrilátero.

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