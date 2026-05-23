Andy Ruiz con un nuevo objetivo: Reta a Tyson Fury a un gran combate
El historial de Andy Ruiz respalda sus advertencias, pues en el pasado logró destronar a Joshua cuando los pronósticos estaban en su contra
El boxeador de ascendencia mexicana, Andy Ruiz, generó reacciones tras sus recientes declaraciones sobre su futuro en la división de los pesos pesados. El peleador aseguró que su regreso a los encordados tiene como objetivo principal enfrentar a Tyson Fury.
La intención de Andy Ruiz es interponerse en las negociaciones actuales que buscan concretar el esperado duelo entre Fury y el británico Anthony Joshua.
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El púgil confía en sus capacidades para vencer al “Gypsy King” y alterar el calendario de la categoría máxima.
Durante una entrevista concedida a la revista The Ring, el atleta explicó cómo visualiza este escenario frente a los planes de los promotores.
“Si Tyson Fury y yo peleamos, créanme que voy a ganar y voy a cambiar todos los planes que tenían para que él peleara con Anthony Joshua”, declaró el púgil mexicano.
El objetivo de frustrar el duelo británico
El historial de Andy Ruiz respalda sus advertencias, pues en el pasado logró destronar a Joshua cuando los pronósticos estaban en su contra. Meses después de aquella victoria que le otorgó los títulos unificados, el británico recuperó sus cinturones mediante una decisión de los jueces.
Ahora, el ex monarca busca repetir la historia y forzar un tercer encuentro con Joshua, pero esta vez superando primero a Fury. “Eso es exactamente lo que va a pasar. Al final yo terminaré haciendo la trilogía (con Joshua). Esos planes no van a suceder”, enfatizó un confiado Ruiz.
Negociaciones y una nueva versión en el ring
El entorno de Andy Ruiz busca acelerar las gestiones para su regreso a la actividad oficial tras un periodo de baja frecuencia competitiva. El peleador indicó que ya existen acercamientos informales con los representantes de Tyson Fury para explorar la viabilidad de la contienda.
Sobre estas pláticas, el boxeador detalló a The Ring que el enfrentamiento representaría un reto inédito para el peleador europeo. “Justo estaba hablando con algunos de sus managers y quizá eso pueda pasar. Él tampoco me ha visto. Ni siquiera sabe cómo peleo en realidad”, comentó el mexicoamericano.
Esta promesa de Andy Ruiz mantiene a los aficionados a la expectativa de su estado físico y nivel técnico actual.
El peleador concluyó su intervención asegurando que el público verá una versión mejorada y diferente de su boxeo cuando finalmente retorne al cuadrilátero.
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