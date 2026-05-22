Canelo Álvarez ante las Pirámides de Giza sostuvo primer careo frente a Mbilli

Las históricas Pirámides de Giza sirvieron como escenario para el primer encuentro cara a cara entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el francés Christian Mbilli este viernes en Egipto.

Ambos boxeadores se vieron frente a frente en territorio egipcio durante la semana de actividades que precede al combate estelar entre Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven, aprovechando el marco monumental del desierto para promocionar su próximo enfrentamiento.

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El evento formó parte de la presentación oficial del combate que sostendrán el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita.

Este choque está enmarcado en el concepto “México contra el Mundo”, un proyecto deportivo diseñado para enfrentar a figuras aztecas contra contendientes internacionales en carteleras de alto perfil organizadas por las autoridades saudíes.

Canelo Alvarez and Christian Mbilli have their first face off in front of the Pyramids of Giza‼️ pic.twitter.com/wAvKbfCtZC — Source of Boxing (@Sourceofboxing) May 22, 2026

Un regreso esperado a los cuadriláteros

Para Canelo Álvarez, esta pelea representa su retorno a la actividad profesional tras un año de pausa. El boxeador mexicano optó por un periodo de inactividad para someterse a una intervención médica y permitir que su cuerpo se recuperara del desgaste físico acumulado tras años de competencia en la élite mundial.

CANELO X USYK 💪



Pound-for-pound greats Canelo Alvarez and Oleksandr Usyk posing in front of the Pyramids of Giza 🙌



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/cDWYhPbQJf — Ring Magazine (@ringmagazine) May 22, 2026

Sobre esta etapa, Canelo Álvarez comentó recientemente durante una conferencia de prensa citada por ESPN: “He necesitado este tiempo para sanar y volver con la energía necesaria; estoy listo para demostrar mi nivel ante los mejores del mundo”.

El desafío de un invicto ambicioso

Christian Mbilli llega a este compromiso con una trayectoria invicta de 29 victorias, 24 de ellas por la vía del nocaut. El peleador, nacido en Camerún y nacionalizado francés, ha sido ascendido como campeón de la división tras los movimientos en los cinturones, y busca ante Canelo Álvarez la victoria que le permita consolidarse definitivamente en la cima del boxeo profesional.

La diferencia de experiencia es evidente, ya que el mexicano acumula 63 triunfos en su historial. Mbilli, sin embargo, ha mantenido una postura de confianza; en declaraciones recogidas por BoxingScene, el retador aseguró: “He esperado años por esta oportunidad contra Canelo Álvarez y no planeo desperdiciarla frente a todo el mundo”.

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