Christian Mbilli reveló su plan para derrumbar al Canelo Álvarez

La expectativa por el próximo enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli continúa creciendo conforme se acerca la fecha del 12 de septiembre. El combate, que tendrá lugar en Arabia Saudita, representa para el peleador africano la oportunidad de consolidarse en la cima de la división de las 168 libras, mientras que el mexicano busca retomar el protagonismo tras sus últimos resultados.

En declaraciones recientes para Ring Magazine, Christian Mbilli compartió su perspectiva sobre el estado actual de su oponente.

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El retador señaló que, a su juicio, el tiempo ha comenzado a influir en el rendimiento del campeón mexicano, un factor que pretende capitalizar durante la contienda.

“Canelo ya está muy grande. No es el mismo Canelo de hace 10 años ni de hace cinco años”, puntualizó el pugilista ante el medio especializado.

Christian Mbilli is ready to put on a show against Canelo Álvarez in September 💪#InsideTheRing | Latest episode LIVE NOW on The Ring’s YouTube 📺 pic.twitter.com/oLe95HJ5re — InsideRingShow (@InsideRingShow) May 20, 2026

La estrategia de presión constante

La preparación de Christian Mbilli se ha centrado en mantener una frecuencia de golpeo elevada y una presión constante sobre el ring, aspectos que le permitieron destacar en su combate de 2025 frente a Lester Martínez. El peleador considera que este estilo de combate será el componente fundamental para superar la defensa de Álvarez, quien sigue siendo reconocido como uno de los máximos exponentes del pugilismo actual.

CANELO IS HERE 🤩



Canelo Alvarez has landed in Egypt ahead of Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven and the first press conference for his fight against Christian Mbilli 🇪🇬



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/RP8nrd1IL7 — Ring Magazine (@ringmagazine) May 21, 2026

Sobre esta táctica, Christian Mbilli explicó a Ring Magazine su duda respecto a la resistencia física que el mexicano pueda mostrar en esta etapa de su carrera profesional.

“No sé si ahora mismo puede soportar mi presión y mis golpes porque lanzo muchos golpes, mucha presión, pongo mucha energía”, detalló el atleta, insistiendo en que el desgaste natural del deportista podría jugar a su favor durante los doce asaltos.

Un enfrentamiento en el momento decisivo

A pesar de las críticas sobre la edad, el retador admitió que el mexicano conserva facultades que lo mantienen en la élite del deporte. “Es normal. Este tipo es profesional desde los 15 años. Ya no es el mismo Canelo, pero sigue siendo peligroso. Sigue siendo un gran peleador”, reconoció Christian Mbilli.

Finalmente, el peleador reafirmó su confianza en obtener un resultado favorable gracias a la oportunidad que le brinda este encuentro.

La estrategia de Christian Mbilli busca cerrar el capítulo de dominio del mexicano en la categoría, aprovechando la ventana de tiempo que el africano identifica como la etapa de madurez tardía del monarca de cuatro divisiones.

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