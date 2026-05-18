No descartan una tercera pelea entre Usyk y Joshua

La relación entre los máximos exponentes del boxeo de peso pesado ha tomado un rumbo inesperado en los últimos meses. A pesar de que la rivalidad deportiva dio paso a una estrecha alianza de trabajo y una amistad pública, el entorno del ex campeón británico Anthony Joshua no descarta de forma definitiva un tercer enfrentamiento en el ring frente al ucraniano Oleksandr Usyk.

La competitividad de ambos atletas mantiene abierta la posibilidad de un cierre definitivo para esta saga de combates.

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La reconciliación y el trabajo conjunto en el gimnasio no han apagado el deseo de superación en el campamento de Anthony Joshua.

Eddie Hearn warns that Anthony Joshua vs Tyson Fury could be off if either fighter fails to win their respective warm-up bouts ❌ pic.twitter.com/Y1mmeFesLt — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 17, 2026

Para los promotores de la disciplina, el boxeo profesional se rige por oportunidades de campeonato y revanchas que el público demanda, por lo que la cercanía personal entre los pesos completos no representa un impedimento insalvable para negociar un nuevo pleito en el futuro.

Una alianza nacida de la adversidad

La historia entre ambos boxeadores registra dos enfrentamientos de campeonato mundial entre los años 2021 y 2022, compromisos en los que el ucraniano se llevó la victoria por decisión unánime y dividida respectivamente.

Estos resultados despojaron a Anthony Joshua de sus cinturones de la AMB, la FIB y la OMB.

Sin embargo, el paso del tiempo y situaciones personales complejas transformaron la rivalidad en un vínculo de apoyo mutuo en el gimnasio.

Anthony Joshua vs Tyson Fury fight at risk 🥊. Joshua must first beat Kristian Prenga in July — Prenga vows to derail the biggest British boxing showdown. #Boxing #Joshua #Fury #Prenga #Heavyweight pic.twitter.com/ErbkEbHgJ5 — FTTV Boxing (@FTTVBoxing) May 18, 2026

El punto de quiebre en su relación ocurrió tras el grave siniestro vial que sufrió el púgil británico en Nigeria a finales de 2025, donde lamentablemente fallecieron dos miembros de su equipo de trabajo.

A partir de ese momento, el ucraniano abrió las puertas de su campamento en Europa, permitiendo que Anthony Joshua se integrara a sus sesiones físicas y técnicas, un gesto de solidaridad que fortaleció la comunicación entre ambos campeones.

La competitividad por encima de la amistad

El promotor Eddie Hearn analizó la viabilidad de una tercera contienda a pesar del actual lazo afectivo que une a los deportistas.

En una entrevista concedida al portal especializado BoxingScene, el manejador de Matchroom Boxing descartó que el compañerismo actual impida una negociación formal si las condiciones deportivas y los títulos mundiales vuelven a estar en juego en el corto plazo.

“No creo que su amistad se interponga. Pero el boxeo es un juego extraño. Parte de AJ siempre amaría pelear con Usyk porque ha perdido dos veces y lo mismo con Fury. Son competidores, quieren intentar enfrentarlo de nuevo”.

El plan estratégico diseñado por la promotora busca que su representado recupere la condición de monarca absoluto.

Hearn detalló a la misma fuente que la prioridad de Anthony Joshua es resolver sus compromisos inmediatos antes de reclamar una oportunidad obligatoria ante los actuales dueños de las fajas de peso completo de la AMB, el CMB y la FIB.

“Su objetivo final es volver a ganar el campeonato mundial de los pesados, pero definitivamente hay un par de cosas que quiere hacer. Quiere vencer a Tyson Fury y quiere volver a ganar el título mundial. Así que nuestro plan ahora es el plan que tenemos frente a nosotros: Prenga y Tyson Fury. Tenemos que ganar esas dos peleas. Si gana esas dos peleas, puede entrar en cualquier pelea, cualquier campeonato que quiera”.

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