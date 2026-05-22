Oleksandr Usyk cumplió el peso y está listo para frenar a Rico Verhoeven

El campeón unificado de los pesos pesados, Oleksandr Usyk, ha superado el protocolo de pesaje oficial este viernes en Egipto, registrando 233.3 libras. Esta cifra representa el peso más elevado en la trayectoria profesional del ucraniano, quien se prepara para defender sus cinturones del CMB, AMB y FIB este sábado frente a Rico Verhoeven en las históricas Pirámides de Giza.

La diferencia física en la báscula resultó notable, ya que su oponente, Verhoeven, marcó 258.7 libras, superando al monarca por 25 unidades. A pesar de este diferencial, Oleksandr Usyk se mostró enfocado durante el proceso, manteniendo los planes establecidos para esta etapa final de su carrera, la cual contempla únicamente tres combates más antes de su retiro definitivo de los encordados.

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KINGS SQUARE OFF ‼️



Oleksandr Usyk and Rico Verhoeven face off one last time before their historic clash tomorrow night 💥



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El desafío ante la historia y las críticas

El combate ha generado diversas posturas en el entorno pugilístico. Algunos analistas, como Juan Manuel Márquez, han cuestionado la selección del rival, señalando que “el boxeo merece respeto” al referirse a la disparidad de experiencia entre ambos atletas.

Estas declaraciones, emitidas recientemente por el legendario boxeador mexicano, reflejan el debate sobre si Oleksandr Usyk debió optar por un contrincante con mayor trayectoria en la élite.

‼️ Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven official weigh-in results:



🇺🇦 Oleksandr Usyk – 233.3 lbs

🇳🇱 Rico Verhoeven – 258.7 lbs



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Por su parte, Rico Verhoeven busca consolidarse en el boxeo profesional, pese a que su única experiencia previa en este formato data del año 2014. El peleador neerlandés aspira únicamente al cetro del CMB, dado que los organismos de la AMB y la FIB han estipulado que no reconocerán un cambio de titularidad en sus respectivos cinturones en caso de una victoria de Verhoeven.

Planes a futuro y cierre de carrera

La estrategia de Oleksandr Usyk es clara tras este compromiso en territorio egipcio. El ucraniano tiene como objetivo primordial volver a unificar los títulos mundiales y cerrar su trayectoria con una trilogía ante Tyson Fury, lo cual representaría el clímax de su paso por la categoría de los pesos completos.

Finalmente, la velada contará con un último careo público, donde ambos protagonistas se verán frente a frente antes de subir al cuadrilátero. La comunidad deportiva estará atenta al desempeño de Oleksandr Usyk, quien busca consolidar su legado frente a un rival que apuesta todo a la potencia física y a la ventaja de peso obtenida durante la jornada de pesaje.

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