Omar Chávez fue liberado tras permanecer arrestado en Culiacán

El panorama legal para Omar Chávez ha experimentado un cambio significativo tras cumplirse poco más de 24 horas de su detención en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El hijo del legendario boxeador Julio César Chávez recuperó su libertad después de que las autoridades judiciales determinaran las condiciones para que continúe su proceso fuera del centro penitenciario.

La detención de Omar Chávez ocurrió durante la mañana del pasado miércoles, un suceso que generó diversas reacciones en la opinión pública.

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De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la aprehensión del individuo se fundamentó en su presunta responsabilidad por los delitos de violencia familiar y lesiones.

EN LIBERTAD | Omar Chávez fue liberado, tras detención por violencia familiar



Omar Alonso Chávez Carrasco, boxeador e hijo del ex campeón mundial Julio César Chávez González, quedó en libertad este jueves 21 de mayo luego de que un juez le concediera la suspensión condicional… pic.twitter.com/TjWml1FsDa — Noroeste (@noroestemx) May 22, 2026

El proceso legal y la resolución judicial

Tras la audiencia inicial realizada este jueves ante un Juez de Control, la dependencia ministerial informó sobre el estatus del imputado. “La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informa que, derivado de una solicitud presentada por la defensa, este día se llevó a cabo audiencia en contra de Omar Chávez, quien es considerado probable responsable de los delitos de violencia familiar y lesiones”, comunicó la institución mediante un parte informativo oficial.

🚨🔴 Trasciende que fue liberado el boxeador Omar Alonso Chávez Carrasco, hijo de Julio César Chávez, tras su detención realizada el miércoles en Culiacán, Sinaloa. Varias historias fueron publicadas en sus redes sociales. pic.twitter.com/wxpMyugMzD — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) May 21, 2026

Durante dicho procedimiento, las partes involucradas acordaron un camino alterno, logrando obtener una suspensión condicional del proceso para el acusado. Gracias a este convenio legal, Omar Chávez pudo abandonar las instalaciones del Centro Penitenciario de Aguaruto, aunque bajo el compromiso de cumplir con una serie de condiciones impuestas por la autoridad para mantener su libertad condicional.

Retorno a las actividades cotidianas

El Registro Nacional de Detenciones confirmó que Omar Chávez fue puesto bajo custodia inicialmente a las 08:53 horas del miércoles, permaneciendo confinado hasta que su situación jurídica permitió su salida.

Una vez fuera del penal, el implicado retomó de manera inmediata su rutina habitual.

A través de sus redes sociales, el deportista compartió contenido audiovisual donde se le observa practicando distintas disciplinas.

En las publicaciones, se puede ver a Omar Chávez participando en un partido de basquetbol junto a sus familiares, además de practicar frontón, demostrando que ha vuelto a realizar sus actividades físicas y cotidianas tras el incidente legal que lo mantuvo bajo supervisión de las autoridades sinaloenses.

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