Julio César Chávez rompió el silencio y dio detalles sobre el arresto de su hijo Omar

La familia Chávez ha estado en el centro de la atención mediática esta semana tras la detención de Omar Chávez en Culiacán, Sinaloa. Ante las diversas versiones que circularon sobre el incidente, Julio César Chávez decidió hablar públicamente para esclarecer los hechos y calmar las especulaciones sobre la situación jurídica de su hijo.

El legendario boxeador mexicano, durante una visita a la Ciudad de México, ofreció una explicación detallada sobre el conflicto que derivó en la aprehensión del “Businessman”.

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Según Julio César Chávez, el incidente fue sobredimensionado por la opinión pública y los medios de comunicación, alejándose de lo que realmente ocurrió en el ámbito privado.

🔥🎙 Julio César Chávez aclara la situación de su hijo Omar, quien fue detenido el día de ayer y menciona que la situación ya está resuelta, tras un incidente con su ex pareja. 🥊



Érika Montoya pic.twitter.com/RD3XkgHAvn — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) May 22, 2026

La versión de los hechos según la leyenda

En un video difundido por El Heraldo Deportes, Julio César Chávez enfatizó que el problema principal radicó en la naturaleza de la relación que mantenía su hijo.

“El caso de mi hijo Omar es un caso que ya está cerrado, gracias a Dios ya está en su casa. La verdad tenía una pareja conflictiva, una pareja muy tóxica”, afirmó el exmonarca mundial.

De acuerdo con lo expuesto por el púgil, el altercado escaló cuando la pareja de Omar lo habría agredido físicamente.

Ante esta situación, Omar Chávez reaccionó empujándola, lo que posteriormente fue interpretado y denunciado como un acto de violencia doméstica, generando una espiral de acusaciones que culminó con su detención.

“En un arranque le dio una cachetada y Omar la empujó. Entonces la chava dijo y denunció que Omar la había golpeado. Se hizo una bola de nieve hasta que estalló”, explicó Julio César Chávez en el mismo material citado por el medio deportivo.

Situación legal y estado actual

Tras ser trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto, Omar Chávez permaneció detenido durante algunas horas mientras se presentaba a declarar voluntariamente. Julio César Chávez aclaró que su hijo acudió a las autoridades porque no tenía nada que ocultar, lamentando que el caso se convirtiera en un espectáculo mediático basado en información imprecisa.

“Se hizo un escándalo de que lo habían agarrado acá y allá… y la mala leche. Pero gracias a Dios Omar está bien”, concluyó el histórico boxeador.

Actualmente, el proceso legal por las acusaciones de lesiones y violencia familiar continúa, aunque Omar se encuentra enfrentando los cargos en libertad condicional.

Tras recuperar su libertad, Omar Chávez ha retomado sus actividades cotidianas. El boxeador ha sido visto retomando su rutina de ejercicio, practicando basquetbol con sus familiares y participando en juegos de frontón, tratando de retomar la normalidad mientras sigue adelante con los requerimientos legales establecidos por las autoridades de Sinaloa.

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