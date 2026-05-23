¿Terence Crawford podría salir del retiro?

El boxeo profesional sigue procesando la decisión de una de las figuras más destacadas del deporte en la última década. A pesar de los constantes rumores y las expectativas de los aficionados sobre un posible retorno, Terence Crawford ha sido contundente al rechazar cualquier oportunidad de volver a subir al cuadrilátero tras su retiro oficial en septiembre de 2025.

Actualmente, el exmonarca se encuentra en Egipto para presenciar el enfrentamiento entre Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven.

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Durante su estancia, aprovechó para dejar claro que su etapa como competidor activo ha terminado definitivamente, cerrando la puerta a especulaciones sobre futuras carteleras estelares.

Una decisión tomada con convicción

A sus 38 años, con un cumpleaños número 39 próximo en septiembre, Terence Crawford mantiene una postura de satisfacción total con su trayectoria.

El peleador estadounidense sostiene que, tras haber alcanzado las metas más ambiciosas en el deporte, no existe una motivación suficiente que justifique un regreso a la actividad física de alto rendimiento.

En una entrevista concedida a la revista The Ring, el púgil explicó la psicología detrás de su partida: “Eso es parte del boxeo: cuando te retiras con mucho en el tanque, quieren que regreses. Pero, para mí, no tengo nada que probar, no tengo nada que ganar”. Esta mentalidad refleja la tranquilidad con la que el atleta ha gestionado su salida.

Terence Crawford WRESTLES Jai Opetaia — THROWS HANDS In The Desert #boxing pic.twitter.com/jqfsM2TtAR — SYED SALMAN (@salmantheboxing) May 22, 2026

El legado de un peleador invicto

La carrera de Terence Crawford es recordada por su perfección estadística, cerrando con un registro de 42 victorias y ninguna derrota, incluyendo 31 triunfos por la vía del nocaut.

Su hito más significativo fue convertirse en el primer deportista en alcanzar el estatus de campeón indiscutible en tres categorías de peso distintas: superligero, welter y supermediano.

El punto culminante de este camino fue la contundente victoria por decisión unánime ante Saúl “Canelo” Álvarez en septiembre de 2025 en Las Vegas. Este triunfo terminó de consolidar a Terence Crawford como una figura histórica, superando incluso encuentros promocionales en Egipto donde el destino volvió a cruzar los caminos de ambos deportistas.

Sin planes de retorno al ring

Aunque su nombre es mencionado frecuentemente por promotores y seguidores que anhelan verlo nuevamente en acción, el estadounidense enfatiza la importancia de retirarse a tiempo. Para Terence Crawford, preservar la salud y la integridad física es una prioridad que supera cualquier oferta económica o reconocimiento adicional que el deporte pudiera brindarle.

“Estoy felizmente retirado. Mi tema es: no les des todo. Vete con algo, así lo tienes para otra cosa más adelante”, puntualizó el boxeador.

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