Cubano Frank Sánchez propinó brutal nocaut durante la velada en Egipto

El escenario de las Pirámides de Giza albergó una pelea eliminatoria de la Federación Internacional de Boxeo en la división de los pesos pesados. Ante cientos de asistentes, el boxeador Frank Sánchez consiguió un triunfo por nocaut en el segundo asalto frente al estadounidense Richard Torrez Jr. Este resultado le otorga al vencedor la posición de retador oficial por un título mundial.

El combate inició con un ritmo dictado por el peleador estadounidense. Torrez buscó imponer condiciones mediante combinaciones de velocidad y presión constante, logrando conectar un impacto de izquierda sobre el rostro del oponente antes de sonar la campana.

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Por su parte, Frank Sánchez mantuvo una postura de estudio, asimilando los ataques sin entrar en intercambios precipitados.

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A brutal KO from Frank Sanchez 🤯



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La estrategia definida por la esquina

Al llegar al minuto de descanso, el entrenador mexicano Eddy Reynoso brindó instrucciones específicas para modificar la dinámica del enfrentamiento.

El preparador le indicó al peleador que mantuviera la distancia con el jab y que aprovechara los ataques del rival para responder con el uppercut y la recta. La lectura del equipo detectó que Torrez bajaba la cabeza de manera recurrente al acortar los espacios en el ring.

El inicio del segundo asalto mostró la ejecución exacta de este plan táctico por parte del pugilista antillano.

Apenas transcurridos 55 segundos del episodio, Frank Sánchez esperó el avance de su rival y conectó un golpe de derecha directo a la cabeza. El impacto envió a Torrez a la lona de forma instantánea, provocando que su cabeza rebotara contra la superficie del cuadrilátero.

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El desenlace y el reto al campeón ucraniano

El boxeador estadounidense intentó reincorporarse para continuar en la contienda de manera inmediata.

Sin embargo, su estado físico no se lo permitió y volvió a caer, lo que obligó al árbitro a decretar el final de las acciones. Con esta victoria, Frank Sánchez mejora su récord a 26 victorias y una derrota, mientras que Torrez pierde su invicto en el profesionalismo.

Al finalizar el encuentro, el vencedor aprovechó la entrevista sobre el cuadrilátero para enviar un mensaje directo a Oleksandr Usyk, actual monarca de la categoría.

“Estoy listo para cualquiera. Soy mejor que todos los heavyweights ahora mismo. Estoy listo para Usyk. Estoy listo para ti”, declaró Frank Sánchez ante la audiencia de la transmisión oficial.

Sobre la acción que definió la pelea, el atleta confirmó que la definición fue producto del entrenamiento previo al viaje. “Nosotros trabajamos mucho esa recta en el gimnasio. Sabíamos que él bajaba mucho la cabeza y trabajamos en función de eso”, explicó Frank Sánchez.

El resultado lo acerca a las carteleras principales que se proyectan para los pesos completos en los próximos meses.

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