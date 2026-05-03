David Benavídez tras coronarse lanza nuevo reto al Canelo Álvarez: “Nadie puede conmigo”

El boxeador David Benavídez consolidó su posición en la élite del boxeo mundial tras vencer por la vía del cloroformo a Gilberto “Zurdo” Ramírez. Con este resultado, el peleador se convirtió en el primero en derrotar al sinaloense y alcanzó títulos mundiales en tres categorías de peso diferentes. La pelea marcó su exitoso debut en la división de los pesos crucero.

A pesar del aumento de peso, David Benavídez conservó la velocidad de manos y la presión que caracterizan su estilo de pelea.

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Durante el combate, logró enviar a la lona a Ramírez en el cuarto y sexto asalto. La detención del enfrentamiento ocurrió cuando el “Zurdo” presentó dificultades de visión en uno de sus ojos, impidiéndole continuar con la contienda.

WHAT A COMBINATION 🔥



This angle of David Benavidez's finish of Zurdo Ramirez 😳 pic.twitter.com/EMzFlreKS1 — Ring Magazine (@ringmagazine) May 3, 2026

El desafío directo a Saúl Álvarez

Inmediatamente después de su victoria, David Benavídez aprovechó la presencia de Saúl “Canelo” Álvarez en la arena para lanzar un mensaje público.

El tapatío se encontraba en las primeras filas apoyando a Jaime Munguía, aunque después de ese combate el Canelo se habría retirado del recinto. Ante los micrófonos de la transmisión oficial, el “Monstruo Mexicano” reclamó la atención del excampeón indiscutido de las 168 libras.

“Nadie puede conmigo… Me siento bien. Solo quiero darles a los fanáticos lo que quieren ver. Vi a Canelo en el edificio. Permítanme preguntarles esto a los fanáticos: ¿quieren ver a Canelo contra David Benavidez? No hay nada más que decir. Eso significa que no podemos dejar pasar esta pelea”, declaró David Benavídez tras bajar del cuadrilátero.

DAVID BENAVIDEZ JUST CALLED OUT CANELO‼️



“We can’t leave that fight on the table.” pic.twitter.com/NG1y8HKZtW — Source of Boxing (@Sourceofboxing) May 3, 2026

Postura sobre el peso y respeto deportivo

El nuevo campeón crucero reconoció la trayectoria de Álvarez, pero enfatizó que él también posee las credenciales para un duelo de alta magnitud. Actualmente, el tamaño físico de David Benavídez dificulta su regreso a los pesos supermedianos. Por esta razón, el peleador sugirió que el enfrentamiento podría pactarse en una categoría superior a las 168 libras.

“Respeto a Canelo, es un gran campeón, pero yo también lo soy. No sé si es realista, soy campeón en las 200 y 175 libras; si quieren venir a por mí en las 175, que así sea”, añadió David Benavídez. No obstante, el equipo del tapatío ha señalado anteriormente que la ventana de oportunidad para este combate podría haberse cerrado definitivamente.

Dmitry Bivol como alternativa inmediata

Ante la baja probabilidad de concretar el pleito contra Álvarez, el equipo de David Benavídez ya visualiza otros objetivos en las 175 libras. El objetivo principal sería buscar la unificación de los cinturones de la OMB, AMB y FIB. En sus declaraciones posteriores, el boxeador dejó claro quién es el siguiente nombre prioritario en su agenda deportiva.

“Bivol es el número uno en mi lista negra”, sentenció David Benavídez en Las Vegas.

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