Jaime Munguía aprovechó su experiencia para destronar al Toro Reséndiz

La noche del sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas, el boxeador tijuanense, Jaime Munguía, se consagró como el nuevo campeón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En un enfrentamiento que sirvió como coestelar de la cartelera principal (Zurdo-Benavídez), Munguía superó a Armando “Toro” Reséndiz a través de una decisión unánime que reflejó su dominio en el cuadrilátero.

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Los jueces encargados de puntuar la contienda entregaron tarjetas de 117-111, 119-109 y 120-108, todas en favor del peleador de Tijuana.

Durante los primeros episodios, el combate se mantuvo nivelado debido al intercambio constante de golpes en el centro del ring, donde Jaime Munguía comenzó a imponer condiciones gracias a su mayor recorrido profesional y precisión técnica.

Jaime Munguia hasn’t looked this dangerous in a very long time.



He dominated Armando Resendiz. This was easily one of the best performances we have ever seen from him.



Munguia is back on top as a world champion.#BenavidezZurdo pic.twitter.com/yOwaZGiWnR — Zach Schumaker (@ZachSchumaker) May 3, 2026

Transición de estilos y dominio técnico

A partir del cuarto asalto, el desarrollo de la pelea mostró una variante en la estrategia del retador, quien alternó su ataque frontal con movimientos laterales y cambios de ángulo.

Esta movilidad complicó el desempeño de Reséndiz, quien confiaba en su fortaleza física para detener el avance de Jaime Munguía. El tijuanense integró los conocimientos adquiridos con sus entrenadores previos para descifrar la guardia del entonces campeón.

Bajo la dirección de Eddy Reynoso, el boxeador mostró paciencia e inteligencia táctica para neutralizar las embestidas del “Toro”. A medida que avanzaban los rounds, Jaime Munguía aprovechó su capacidad para responder de forma inmediata a cada combinación de su oponente.

La falta de una estrategia clara por parte de Reséndiz permitió que la iniciativa quedara totalmente del lado del peleador fronterizo.

El desenlace y las instrucciones de las esquinas

La urgencia se hizo presente en la esquina de Reséndiz conforme se acercaba el final de la pelea debido a la desventaja en las puntuaciones. Según lo escuchado durante la transmisión oficial del evento, el entrenador Manny Robles fue contundente con su pupilo antes de iniciar el último asalto: “No te lo puedo decir de otra manera, si no noqueamos no ganamos”.

A pesar de la instrucción de su equipo, el esfuerzo final de Reséndiz fue contenido por la efectividad de Jaime Munguía, quien conectaba tres golpes por cada uno recibido. En la esquina contraria, el entrenador Eddy Reynoso mantuvo la calma y le pidió a su peleador “cerrar una pelea que ya tenía en el bolsillo”, asegurando así el resultado sin correr riesgos innecesarios en los segundos finales.

Consolidación en las 168 libras

Con este triunfo, el atleta mexicano logra convertirse en bicampeón mundial en una segunda división distinta, dejando atrás las dudas generadas en sus compromisos anteriores.

El desempeño mostrado por Jaime Munguía lo posiciona como uno de los nombres relevantes dentro de la categoría de los supermedianos. Tras el anuncio oficial, Saúl “Canelo” Álvarez subió al ring para celebrar la victoria con su compañero de equipo.

Canelo Alvarez and Jaime Munguia celebrate a big win 👏🇲🇽 pic.twitter.com/UvmMHJZfVy — Ring Magazine (@ringmagazine) May 3, 2026

Por su parte, Armando Reséndiz no logró concretar con éxito su primera defensa del título que había obtenido previamente ante Caleb Plant. Aunque el “Toro” mantuvo su estilo agresivo hasta el final, la experiencia acumulada por Jaime Munguía resultó ser el factor determinante para el cambio de mando en la división de la AMB. El boxeador de Tijuana ahora ostenta un récord de 46 victorias y solo 2 derrotas.

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