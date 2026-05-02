El Chino Maidana critica el boxeo actual: “Hay peleas que no valen la pena”

El ex campeón mundial argentino, Marcos “Chino” Maidana, compartió su perspectiva sobre el estado actual de la industria del boxeo durante su reciente visita a Las Vegas. En el marco de las festividades del fin de semana del Cinco de Mayo, el santafesino resaltó la importancia de que los mejores exponentes de cada categoría se enfrenten entre sí para mantener el interés del público.

Para el Chino Maidana, el deporte atraviesa un momento de altibajos donde no todos los enfrentamientos cumplen con los estándares de calidad que la audiencia merece.

Durante una entrevista con el medio especializado Izquierdazo, el ex boxeador señaló que existen carteleras que carecen de competitividad o sentido deportivo real en el panorama contemporáneo.

El valor de los enfrentamientos directos

En sus declaraciones, el Chino Maidana celebró la realización del combate entre David Benavídez y Gilberto “Zurdo” Ramírez, utilizándolo como ejemplo de lo que el deporte necesita. A diferencia de otros eventos recientes, el argentino considera que este choque entre figuras de alto nivel sí aporta valor a la disciplina y dignifica la profesión del boxeador.

“Es una pelea muy buena y para el boxeo que peleen buenos contra buenos, es muy bueno para el boxeo porque hay peleas que no valen la pena, pero esta sí. Yo creo que van a pelear bien y va a ganar el mejor”. Con esto, el argentino subrayó su desaprobación hacia los combates de relleno que abundan actualmente.

El análisis técnico entre el Zurdo y Benavídez

Al profundizar en el combate, el Chino Maidana analizó las variables físicas que entrarán en juego sobre el cuadrilátero, especialmente la diferencia de peso. Aunque reconoce que el “Zurdo” Ramírez posee una ventaja física natural por su experiencia en el peso crucero, su inclinación personal se decanta por las facultades técnicas del “Monstruo Mexicano”.

“Yo me inclino por Benavídez por la velocidad, creo que la velocidad tiene mucho que ver. Y pega también”, explicó el Chino Maidana a la citada fuente. Para el ex monarca de peso wélter, la rapidez de manos y la potencia del mexicoamericano podrían neutralizar la fortaleza física que presenta el boxeador sinaloense en este cruce de campeones.

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