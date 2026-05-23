Oleksandr Usyk noqueó en el último suspiro en una exigente pelea en Egipto
La situación era adversa para el ucraniano y en el undécimo round, Oleksandr Usyk conectó un uppercut de derecha que derribó a su oponente
El campeón de peso pesado salvó los muebles y evitó una derrota ante las Pirámides de Giza este fin de semana. Oleksandr Usyk superó a la figura del kickboxing Rico Verhoeven por nocaut técnico. El desenlace ocurrió cuando restaba un solo segundo para finalizar el undécimo asalto.
Durante el desarrollo del combate, el retador neerlandés impuso condiciones físicas y de ritmo.
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Verhoeven acorraló al monarca con un volumen de golpes que sorprendió a los presentes. En el noveno episodio, el entrenador Peter Fury le indicó a su pupilo: “No cometas errores, no te canses”, buscando asegurar la ventaja en las tarjetas.
El golpe que cambió el rumbo del combate
La situación era adversa para el atleta de 39 años hasta los instantes finales de la pelea. En el undécimo round, Oleksandr Usyk conectó un uppercut de derecha que derribó a su oponente. Verhoeven logró ponerse de pie, pero perdió su protector bucal durante la caída en la lona.
Al reanudarse las acciones con quince segundos en el reloj, el campeón lanzó una ráfaga de impactos consecutivos.
El árbitro Mark Lyson decidió detener el enfrentamiento a un segundo de la campana. La esquina del neerlandés protestó el fallo oficial, mientras Oleksandr Usyk se dejaba caer para agradecer el resultado.
Reacciones tras la detención arbitral
Verhoeven aceptó la decisión con respeto, aunque manifestó su desacuerdo sobre el momento de la detención.
“Pensé que fue una detención prematura. Creo que el árbitro sabía que estábamos casi al final del asalto. Estoy muy orgulloso de mi actuación. Espero que el mundo del boxeo me acoja con los brazos abiertos”, declaró el retador ante la prensa.
Por su parte, Oleksandr Usyk reconoció la labor de su adversario tras mantener su récord invicto de 25 victorias.
“Rico, eres un boxeador increíble. Muchísimas gracias. Fue una buena pelea. Simplemente lo boxeé. Mi uppercut de derecha. ¡Bam! ¡Bam, bam, bam! Gracias, Dios”, relató el pugilista ucraniano sobre la acción definitiva del encuentro.
Retos y planes para el futuro
Tras la conclusión del evento principal, el retador número uno del CMB, Agit Kabayel, subió al cuadrilátero.
El boxeador desafió a Oleksandr Usyk a un combate en un estadio de fútbol alemán. La respuesta del campeón fue directa y sin dudas: “Hagámoslo. No hay problema”, aceptando el reto frente al público.
El directivo saudí Turki Alalshikh también compartió los planes a corto plazo para la división de peso pesado. “Queremos ver a Kabayel, queremos ver a Rico y la revancha en Holanda”, aseguró el organizador. Las próximas semanas definirán cuál será el siguiente paso oficial para Oleksandr Usyk en su carrera profesional.
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