Vaquero Navarrete desmiente los rumores de un choque contra Lomachenko

El campeón unificado de peso superpluma, Emanuel “Vaquero” Navarrete, ha salido al paso de las especulaciones que lo vinculan con un futuro enfrentamiento ante el ucraniano Vasiliy Lomachenko. El peleador mexicano aclaró que, hasta el momento, no existe ningún acuerdo formal ni acercamiento concreto.

La expectativa sobre este combate surgió a raíz de los planes de regreso a la actividad del ex monarca mundial ucraniano. Ante las constantes preguntas de los medios, Vaquero Navarrete atendió a una entrevista con Box Azteca para exponer su postura actual sobre el tema.

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Sin acuerdos concretos para el combate

“La verdad no sabemos nada realmente, todo esto está en el aire”, explicó Vaquero Navarrete al ser cuestionado sobre las posibilidades reales del enfrentamiento.

El boxeador señaló que, aunque su nombre es mencionado frecuentemente por la afición y diversos promotores, no ha recibido notificaciones de peleas cerradas.

No obstante, el mexicano reconoció que el perfil del rival es de su completo interés profesional. “Sí se comentó un poquito sobre lo del ucraniano, porque es lo que está comentando la gente y Gustavo Olivieri también”, añadió el campeón sobre el origen de los rumores recientes.

El interés deportivo y la postura de la OMB

Para el deportista mexicano, medirse ante figuras de renombre constituye un reto profesional de alto nivel. Vaquero Navarrete destacó las habilidades del ucraniano dentro del ring: “Él es un esgrimista muy completo y un rival difícil de vencer”, puntualizó el monarca ante las cámaras de Box Azteca.

Por su parte, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo, Gustavo Olivieri, ha facilitado un escenario que permitiría dicho encuentro. Mediante un comunicado, el dirigente señaló que, debido a los méritos históricos de Lomachenko, el comité ejecutivo podría aprobar una oportunidad directa por el cinturón sin necesidad de eliminatorias previas.

El panorama de Vasiliy Lomachenko

El ucraniano, quien se mantuvo alejado de la actividad profesional desde junio de 2025 tras su triunfo sobre George Kambosos Jr., cuenta ahora con libertad contractual.

Tras expirar su vínculo con la empresa Top Rank, el veterano busca retos de relevancia inmediata en su retorno.

A pesar de las facilidades administrativas que ofrece la entidad sancionadora, la última palabra recae en la logística de ambos campos de entrenamiento. Por ahora, la agenda de Vaquero Navarrete sigue enfocada en defender sus campeonatos vigentes mientras aguarda por la confirmación oficial de su próximo compromiso profesional.

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