El Zurdo Ramírez fue detenido en Quintana Roo ¿Cuál fue el motivo?

El entorno del boxeo mexicano se encuentra a la expectativa tras los reportes que señalan la presunta detención del boxeador mazatleco, Gilberto Zurdo Ramírez este domingo en el estado de Quintana Roo en México.

Diversas fuentes locales de ese país, informaron sobre un operativo policial en el cual el ex campeón mundial habría sido interceptado por las autoridades estatales.

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De acuerdo con los informes iniciales, los hechos se registraron sobre la carretera que conecta Cancún con Tulum.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban recorridos de vigilancia cuando identificaron una camioneta Chevrolet Suburban blanca, la cual circulaba a exceso de velocidad, motivo por el cual procedieron a realizar una inspección.

Reports out of Quintana Roo, Mexico are linking former champion Gilberto Ramírez to a detention involving six individuals in Playa del Carmen.



Local media claim authorities detained the group following a highway stop and investigation into alleged fake credentials and other… pic.twitter.com/o5iostGJu0 — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) May 24, 2026

Detalles del operativo en Quintana Roo

En el informe preliminar difundido por medios regionales se menciona a un hombre identificado como Gilberto de Jesús “N”, nombre que coincide con el del Zurdo Ramírez, originario de Mazatlán.

Las autoridades habrían asegurado a seis personas durante este despliegue operativo realizado en la zona turística.

Junto al deportista, fueron identificadas otras cinco personas: Leticia “N”, Yareli Aracely “N”, Jocelyne “N”, Pedro Andress “N” y José Arturo “N”. Durante el proceso de revisión, los oficiales localizaron una credencial que acreditaba a uno de los detenidos como integrante activo de la Policía Municipal de Benito Juárez.

En las distintas redes sociales de medios mexicanos circula esta fotografía de la presunta detención del púgil de Mazatlán / Cortesía.

Investigaciones en curso y cargos posibles

A raíz de este hallazgo, las autoridades locales iniciaron indagatorias para determinar si existen responsabilidades legales por delitos como resistencia de particulares, desobediencia, usurpación de funciones y falsificación de documentos. El Zurdo Ramírez se encuentra mencionado dentro de estas diligencias preliminares que realizan las instancias de justicia estatales.

Hasta el momento, no se ha precisado de manera oficial cuál es el estatus legal exacto que enfrenta el boxeador tras el procedimiento.

La falta de un comunicado institucional definitivo mantiene en incertidumbre el desenlace de esta situación que involucra al reconocido Zurdo Ramírez.

Silencio por parte del equipo del boxeador

A pesar de la trascendencia de la noticia, ni el pugilista ni su grupo de trabajo cercano han emitido algún posicionamiento o postura pública sobre lo ocurrido este fin de semana. El entorno del Zurdo Ramírez ha preferido mantener reserva sobre los hechos acontecidos en Quintana Roo, dejando abierta la posibilidad de futuras aclaraciones.

La trayectoria del sinaloense, quien ha sido campeón en múltiples categorías y es una figura recurrente en las carteleras internacionales de alto perfil, ha hecho que este evento genere diversas reacciones entre los seguidores del deporte.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes o el equipo del deportista brinden detalles que confirmen o desmientan los puntos señalados en los reportes periodísticos iniciales.

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