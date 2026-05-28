Jake Paul no se recupera de la lesión y ya piensa en próximos rivales

El boxeador Jake Paul atraviesa una fase crítica de recuperación tras la doble fractura en la mandíbula sufrida durante el combate ante Anthony Joshua en diciembre de 2025.

Aunque la salud es su prioridad actual, los planes para su futuro en el cuadrilátero siguen marcando la pauta en su equipo de trabajo.

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La intervención médica ha sido compleja, requiriendo dos cirugías en menos de un año debido a complicaciones con el material de fijación. En febrero de 2026, Jake Paul tuvo que someterse a un segundo procedimiento, ya que los tornillos y las placas de platino y titanio colocados inicialmente cedieron por falta de descanso.

Durante el programa The Ariel Helwani Show, el peleador comentó sobre el riesgo que corre al intentar seguir en la disciplina: “Depende de cómo cicatrice el hueso, me falta un diente y estoy casi seguro de que tendré que ponerme un implante”.

Nakisa Bidarian reveals what could be next for Jake Paul in the ring ? pic.twitter.com/xor10Nklf4 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 27, 2026

Planes de retorno y posibles oponentes

A pesar de los riesgos médicos, el entorno de Jake Paul no descarta su reaparición a finales de 2026. Nakisa Bidarian, cofundador de Most Valuable Promotions (MVP), declaró a Sky Sports que el objetivo es concretar una pelea entre mediados de noviembre y finales de diciembre.

El equipo está analizando opciones que van desde una revancha con Tommy Fury hasta un enfrentamiento inédito con Francis Ngannou.

Jake Paul just trolled Francis Ngannou right to his face ?



“What did you dream of when Anthony Joshua slept you?” pic.twitter.com/o9Gxgx2TcK — Happy Punch (@HappyPunch) May 16, 2026

Sobre el posible choque ante el excampeón de peso pesado, la perspectiva de Jake Paul ha sido analizada por su equipo técnico. Bidarian explicó la visión estratégica del boxeador: “Él considera a Ngannou un atleta de gran potencia, pero lento, con poca agilidad y escasa movilidad para el estilo que se requiere”.

Aspiraciones y riesgos de carrera

El camino deportivo del atleta sigue condicionado por la evolución de su estructura ósea, la cual determinará si puede retomar su carrera sin peligros mayores. Más allá de los rivales elegidos, Jake Paul mantiene como aspiración profesional consolidarse como campeón en la división de peso crucero.

En sus recientes declaraciones, el boxeador se mostró consciente de la incertidumbre que rodea su continuidad en el deporte. “Tenemos que ver qué es lo mejor para mí”, afirmó durante su intervención con Ariel Helwani, dejando claro que la decisión de volver al ring dependerá estrictamente de los resultados médicos en los meses venideros.

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