Canelo Álvarez afirmó que hubo grandes posibilidades de pelear contra David Benavídez

El debate sobre un posible enfrentamiento entre el pugilista mexicano, Saúl Álvarez y David Benavídez es un tema constante en el entorno deportivo. Ante la insistencia de los aficionados y los medios, el Canelo decidió romper el silencio para explicar las razones por las cuales dicho combate nunca ocurrió en el pasado.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Y es que el tapatío cree que actualmente ese anhelado choque entre ambos no será posible debido a muchos factores.

Canelo Alvarez tells @VersaceBoxing why fans can expect fireworks in his September return against Christian Mbilli ?



Stream the latest episode of Mr. Verzace Podcast ??



? Spotify: https://t.co/JyW2aGlykh

? Apple Podcast: https://t.co/U4C0FnM5Ks

? YouTube:? pic.twitter.com/M0ImAnvGSp — Ring Magazine (@ringmagazine) May 25, 2026

El contexto en las 168 libras

Durante una entrevista concedida al programa Inside The Ring, Canelo Álvarez detalló cuál era su visión estratégica cuando ambos competidores militaban en la división de los supermedianos.

El tapatío enfatizó que su meta principal era convertirse en el campeón indiscutido de las 168 libras.

Para lograr ese objetivo, el boxeador se enfocó en enfrentar a todos los monarcas vigentes que poseían cinturones en aquel momento. Respecto a Benavídez, Canelo Álvarez señaló que el hecho de que su rival no ostentara un título mundial en esa etapa fue determinante para que la pelea no se concretara.

“Cuando ambos estábamos en las 168 libras, yo peleé con cada campeón de la división. Y me decía a mí mismo: ‘¿Por qué él nunca peleó con esos campeones?’. Si él hubiera sido campeón en ese momento, yo habría peleado con él”, declaró el deportista en la citada entrevista.

Diferentes caminos y cambios de peso

Con el paso del tiempo, ambos boxeadores tomaron rutas distintas dentro del deporte. Mientras el mexicano se mantuvo centrado en defender sus coronas hasta el año pasado, David Benavídez optó por escalar hacia divisiones de mayor tonelaje, consolidándose en los semipesados.

Recientemente, el apodado “Monstruo Mexicano” subió a la categoría de peso crucero, donde logró vencer a Gilberto “Zurdo” Ramírez. Actualmente, existen reportes sobre la intención del joven retador de aspirar a combatir en la máxima división, lo cual genera una brecha física insalvable.

¿Por qué la pelea es inviable?

La diferencia de peso actual es el factor que, según la perspectiva de Canelo Álvarez, imposibilita cualquier tipo de negociación para un evento futuro. El tapatío considera que los planes de Benavídez de subir a los pesos pesados son incompatibles con su propia trayectoria en el ring.

“Ahorita es simplemente imposible, es imposible. Él puede pelear con los pesos completos. Pero bueno, entiendo por qué me reta o por qué me retan, pero está bien”, concluyó Canelo Álvarez, cerrando así la posibilidad de que este duelo se lleve a cabo en el futuro cercano.

Sigue leyendo: