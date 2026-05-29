Vasyl Lomachenko está cerca de regresar y descartó pelea con el Vaquero Navarrete

El ex campeón mundial ucraniano, Vasyl Lomachenko, prepara su retorno al cuadrilátero tras casi dos años de inactividad profesional. Aunque los primeros reportes apuntaban a un duelo directo contra Emanuel Navarrete, el plan de su equipo ha tomado otro rumbo.

La intención actual de la gerencia es realizar un combate previo antes de retar al monarca unificado de la OMB y la FIB.

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Según información publicada por el portal especializado Boxing Scene, el peleador europeo fijó su atención en el asiático Charly Suárez.

Un combate de evaluación en la mira

Este paso intermedio servirá para medir el ritmo de competencia del ucraniano tras su retiro temporal del deporte. “Según se ha podido saber, Vasyl Lomachenko tiene en la mira al reciente aspirante al título de peso súper pluma, Charly Suárez, para su pelea de regreso tras una pausa de más de dos años”, informó el citado medio.

El equipo de trabajo del europeo ve en el filipino a un oponente idóneo para esta etapa de transición. “Un funcionario informado sobre los planes de Lomachenko, dijo que Vasyl quiere afrontar lo que considera un desafío formidable contra el invicto boxeador”, añadió el mencionado medio estadounidense.

Para que este choque se concrete, Suárez deberá superar primero su compromiso pactado para el 11 de julio en San Francisco. Si el asiático consigue el triunfo en Estados Unidos, se convertirá oficialmente en la prueba que Vasyl Lomachenko busca para su retorno.

El camino hacia el campeonato mexicano

Solo en caso de superar el obstáculo filipino, el equipo europeo iniciaría las negociaciones formales con el campeón mexicano. “Lomachenko considera que el combate contra Suárez es ideal”, explicó una fuente cercana a las pláticas al portal Boxing Scene.

La misma fuente confirmó la hoja de ruta establecida por el pugilista. “Según Lomachenko, en caso de victoria, podrá enfrentarse al campeón unificado de peso súper pluma, Emanuel Navarrete”, detalló la publicación deportiva sobre las prioridades del ex monarca.

De esta manera, la disputa por las coronas de las 130 libras queda en pausa durante el corto plazo. Vasyl Lomachenko opta por asegurar su condición física antes de medirse a uno de los campeones más constantes de la actualidad.

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