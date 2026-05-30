David Benavídez no cree que Jaime Munguía sea la nueva cara del boxeo mexicano

Saúl Álvarez declaró recientemente sus intenciones sobre el futuro del boxeo en México. El pugilista tapatío indicó en una entrevista con la revista The Ring que planea ceder su lugar como figura principal a Jaime Munguía.

Esta afirmación generó la respuesta inmediata de David Benavídez.

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El peleador de ascendencia mexicana aseguró que está dispuesto a enfrentar al tijuanense para demostrar quién posee el nivel necesario para liderar la disciplina.

?? David Benavidez calls for Canelo fight at 175??



“If Canelo wants to make that fight I’ll come back down to 175! He’s saying it’s impossible for me to go back down, but I can go down!”-David Benavidez pic.twitter.com/bpsX70iUwA — Fight Hub TV (@FightHubTV) May 27, 2026

El mensaje directo sobre el futuro del boxeo

El actual monarca de las 175 y 200 libras restó importancia a las preferencias de Álvarez. En una entrevista exclusiva concedida al portal Izquierdazo, David Benavídez explicó que su enfoque se mantiene en brindar los combates que la audiencia exige.

“La verdad nadie me tiene que decir nada. Si las personas no me dicen que soy la cara del boxeo, no me importa, yo voy a seguir dando las peleas, lo que quieren ver”, señaló David Benavídez a la citada fuente informativa.

El peleador fue claro al plantear un escenario de combate contra el actual campeón supermediano de la AMB. “Si ellos quieren que Jaime Munguía sea la cara del boxeo, que pelee en semi completo y lo noqueo, y a ver qué cara del boxeo va a ser”, sentenció el peleador.

Las divisiones de peso como factor de competencia

Munguía ha logrado campeonatos mundiales en las categorías superwelter y supermediano. Un ascenso a la división de los semipesados figura como un paso de transición en su trayectoria profesional a mediano plazo.

Por su parte, David Benavídez posee actualmente los cinturones del CMB y la AMB en el límite de las 175 libras. El atleta confirmó que registra este tonelaje sin inconvenientes, lo que facilitaría la exposición de sus títulos en el cuadrilátero.

Aunque un choque directo no figura en la agenda inmediata de los promotores, el mensaje establece una línea de competencia. David Benavídez reiteró que su motivación central es superar a los exponentes del circuito mundial.

Planes de unificación a corto y mediano plazo

“Yo solo estoy tratando de ser el mejor David Benavídez posible y quiero ganarle a los mejores”, concluyó el boxeador durante su intervención con el medio IZQUIERDAZO.

La agenda deportiva del peleador contempla la unificación de los títulos de peso crucero contra Noel Mikaelian a finales del presente año calendario.

Posteriormente, el plan de trabajo apunta hacia la categoría de peso semipesado. El equipo busca concretar un duelo frente al ruso Dmitry Bivol para el fin de semana del 5 de mayo de 2027.

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