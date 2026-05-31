Dmitry Bivol tiene un panorama claro en el que destaca David Benavídez

El boxeador Dmitry Bivol analiza sus opciones de competencia tras defender con éxito sus títulos en su reciente regreso al cuadrilátero. El promotor de boxeo Eddie Hearn expuso la ruta que podría tomar la carrera del púgil en los meses siguientes.

La victoria por decisión unánime sobre Michael Eifert marcó el retorno del boxeador ruso a la actividad, luego de una pausa por lesión que inició en febrero de 2025.

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Tras este compromiso, los promotores comenzaron a estructurar la agenda del deportista.

DMITRY BIVOL JUST DROPPED MICHAEL EIFERT IN ROUND 1 ? #BivolEifertpic.twitter.com/MqQlSk74NO — Championship Rounds (@ChampRDS) May 30, 2026

Las opciones de combate según Eddie Hearn

En una entrevista concedida a la promotora Matchroom Boxing, Eddie Hearn valoró el desempeño del deportista y confirmó los tres nombres que figuran en el radar del equipo. “Fue genial verlo de vuelta. Se le vio tomarse su tiempo ahí dentro, creo que probablemente podría haber sacado a Eifert de ahí, pero es genial acumular asaltos después de un período muy largo de baja por lesión”, declaró el promotor a la citada fuente.

Add up Inactivity, surgery & counterpunching u wind up with rounds. Just what we predicted 4 ‘The Ropes’, an Over play on Bivol- Eifert. Bang, a Win!! #bivolvseifert https://t.co/VPxaitymfS pic.twitter.com/PQWSafl06s — Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) May 30, 2026

El representante detalló que, aunque existen mandatos oficiales, el camino de Dmitry Bivol dependerá de las negociaciones internas. “Ahora le han ordenado pelear contra Callum Smith. La gente habla de Beterbiev 3 o Benavidez, pero Callum tiene que tener su oportunidad, así que veremos qué pasa”, agregó Hearn a Matchroom Boxing.

La viabilidad de los enfrentamientos contra Benavídez y Beterbiev

Un enfrentamiento entre Dmitry Bivol y David Benavídez permitiría unificar todos los cinturones en la categoría de las 175 libras. Benavídez también evalúa alternativas en su peso actual de peso crucero, donde obtuvo coronas recientemente.

Si el boxeador ruso opta por las peleas contra David Benavídez o la tercera edición ante Artur Beterbiev, el título obligatorio de la OMB podría quedar vacante. Ante este escenario, Hearn explicó a Matchroom Boxing el plan alternativo: “Si decide pelear de nuevo contra Beterbiev o contra Benavidez, entonces será Callum Smith contra [Joshua] Buatsi para una revancha por el título mundial, lo que sería una pelea importantísima”.

Definición en la agenda del peso semipesado

La gerencia de Dmitry Bivol se reunirá con el equipo de promoción para evaluar el aspecto físico y los contratos antes de realizar un anuncio oficial.

Hearn concluyó su intervención señalando que el boxeador ruso está en condiciones de asumir desafíos de alto perfil para su siguiente aparición en el ring.

El futuro inmediato de la división de las 175 libras dependerá de estas pláticas. Mientras Callum Smith espera su oportunidad obligatoria por el campeonato de la OMB, la posibilidad de pactar un duelo contra Benavídez sigue siendo una de las opciones que genera mayor interés en las promotoras internacionales.

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