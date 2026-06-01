El cubano Osley Iglesias cree que el Canelo Álvarez le huye a un combate con él

El panorama en la división de las 168 libras mantiene una constante actividad respecto a las proyecciones de sus principales campeones. El boxeador caribeño Osley Iglesias, quien ostenta el campeonato mundial de la Federación Internacional de Boxeo, compartió sus valoraciones sobre un eventual enfrentamiento contra Saúl Álvarez, señalando las dificultades que existen para que el combate se organice.

La posibilidad de este enfrentamiento surge en un contexto donde el monarca mexicano se prepara para medir fuerzas contra Christian Mbilli en el mes de septiembre.

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Al ser consultado sobre las probabilidades de que el tapatío acepte un reto unificatorio tras cumplir ese compromiso, el pugilista Osley Iglesias se mostró realista sobre el futuro inmediato de las negociaciones dentro de la categoría supermediana.

Osleys Iglesias quiere enfrentar a los mejores de las 168 lbs, pero duda que Canelo Álvarez acepte la pelea. El campeón cubano insiste en que está listo para demostrar su nivel ante la estrella de la división.#Boxeo #NoticiasBoxeo #BoxingStuds #OsleysIglesias #CaneloAlvarez pic.twitter.com/ZoQQQQVSRe — Boxing Studs – Noticias de Boxeo (@BoxingStuds) May 31, 2026

En una entrevista concedida a la revista especializada The Ring, el peleador de origen cubano detalló sus expectativas ante una eventual negociación con el equipo del boxeador de Jalisco. “Es complicado, es complicado, Canelo no va a querer esta pelea. Pero ojalá que Dios quiera y que me dé la pelea y demostrarle al mundo que los cubanos sabemos y que Osleys Iglesias está hecho de otra madera”, declaró Osley Iglesias a la citada fuente informativa.

Los antecedentes de la negativa en la división

El distanciamiento entre ambos equipos de trabajo cuenta con antecedentes que se registraron a comienzos del año 2026. En ese periodo, la entidad reguladora del boxeo extendió una invitación formal para disputar el cinturón que se encontraba vacante.

Sin embargo, el boxeador tapatío declinó la propuesta de medirse ante Osley Iglesias, argumentando la necesidad de cumplir con un proceso de recuperación médica tras una cirugía de codo.

Ante la respuesta del jalisciense, el organismo procedió a contactar al siguiente clasificado en el escalafón, Jaime Munguía.

No obstante, la empresa Zanfer Promotions, encargada de representar al tijuanense, también notificó su rechazo a la contienda por el campeonato vacante contra Osley Iglesias, argumentando formalmente que el boxeador mexicano tenía otra planificación diseñada para el desarrollo de su carrera en ese momento.

La obtención del campeonato y el panorama actual

La vacancia del cetro se resolvió finalmente sobre el cuadrilátero mediante un enfrentamiento obligatorio.

El peleador caribeño disputó la faja contra el ruso Pavel Silyagin, obteniendo el triunfo por la vía del nocaut técnico durante el octavo episodio. Este resultado consolidó al invicto como el nuevo poseedor del cinturón de las 168 libras de la federación.

A sus 28 años, el atleta busca consolidarse en una categoría que cuenta con campeones como Jaime Munguía en la AMB y Hamzah Sheeraz en la OMB.

La meta de Osley Iglesias se mantiene firme en asegurar las carteleras de mayor perfil del circuito comercial, esperando que las gestiones promotoras abran los canales necesarios para concretar los duelos unificatorios en el mediano plazo.

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