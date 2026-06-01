Canelo Álvarez aún no regresa al ring y ya tiene en mente retar a otro campeón mundial

El pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez atraviesa una etapa diferente en su carrera profesional. Tras ceder sus cinturones, el peleador ahora asume el rol de retador dentro de la división de los pesos supermedianos.

Su oportunidad para recuperar terreno será frente al monarca del CMB, Christian Mbilli.

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Este combate está programado para el 12 de septiembre en Arabia Saudita bajo el evento denominado “México contra el Mundo”.

Opciones de unificación en el corto plazo

Si logra salir con la victoria en el medio oriente, el plan del mexicano es unificar títulos entre diciembre y febrero. Canelo Álvarez busca recuperar su posición en la cima de las 168 libras lo antes posible.

El equipo del boxeador descartó una revancha contra su compatriota Jaime Munguía, actual campeón de la AMB. Esta decisión reduce la lista de oponentes a los dueños de los cetros de la OMB y la FIB.

El escenario entre los nuevos campeones

Hamzah Sheeraz capturó recientemente el título de la OMB tras vencer a Alem Begic en dos asaltos. Por su parte, Osleys Iglesias ostenta el campeonato de la FIB luego de noquear a Pavel Silyagin.

Al ser consultado por la prensa sobre estos rivales, Canelo Álvarez propuso un cruce directo entre ellos. El mexicano planteó que ambos monarcas deberían medirse en el ring para definir al próximo retador.

“Creo que tienen que pelear entre ellos, y luego yo pelearé con el ganador. Es lo más inteligente que pueden hacer”, expresó el boxeador a los medios de comunicación presentes durante su atención a la prensa.

“Todos tenemos que ganarnos lo que merecemos, y ellos también. Por eso son campeones, pero tienen que pelear entre ellos, y después de mi pelea, ya veremos”, añadió el tapatío sobre el panorama de la división.

Disposición para combatir en Inglaterra

Los periodistas plantearon la posibilidad de llevar un eventual combate contra Sheeraz a territorio británico. Ante esta consulta, Canelo Álvarez se mostró receptivo a organizar una cartelera en Inglaterra en el futuro.

“Sí, ya veremos después. ¿Por qué no?”, respondió el peleador sobre la viabilidad de viajar al extranjero. “Tengo mi pelea el 12 de septiembre, y él acaba de tener la suya, ya veremos”, puntualizó a los reporteros.

La respuesta de Sheeraz desde Egipto

El desarrollo de este cruce tomó forma luego de que el mexicano presenciara la victoria de Sheeraz en las Pirámides de Giza. Desde Egipto, el campeón de la OMB respondió ante la posibilidad de este enfrentamiento.

“Compartir el ring con él sería un honor, y si tengo la oportunidad, sin duda me llevaré la victoria, seguro”, indicó Sheeraz al ser interrogado tras su combate, con el mexicano ubicado en la primera fila.

El peleador británico agregó que su objetivo es conseguir todos los cinturones y pelear contra cualquiera. En caso de que estos planes cambien, Canelo Álvarez mantiene en lista a contendientes como Jermall Charlo, Lester Martínez y Diego Pacheco.

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