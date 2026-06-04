El Camarón Zepeda se enfrentará a Roach Jr. en agosto

El pugilista mexicano William Camarón Zepeda y el estadounidense Lamont Roach Jr. oficializaron su próximo combate en el cuadrilátero. Los atletas disputarán el campeonato mundial vacante de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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El encuentro deportivo está programado para el sábado 1 de agosto. La sede seleccionada para la velada será el recinto The Theater, ubicado dentro de las instalaciones del Virgin Hotels en Las Vegas, Nevada.

Oficial para el 1 de agosto en Las Vegas



Lamont Roach Jr vs William "Camarón" Zepeda

(Mundial vacante ligero WBC) #RoachZepeda pic.twitter.com/s28TEIjIJz — JuliusJulianis (@julianisjulius) June 3, 2026

Las declaraciones previas al combate titular

Durante el anuncio oficial difundido por los promotores del evento, el peleador de San Mateo Atenco habló sobre su preparación en el campamento. El Camarón Zepeda indicó que su equipo trabaja de manera constante desde su última presentación.

“Una vez más, se nos ha dado la oportunidad de pelear por un campeonato mundial y estamos listos para mostrarle al mundo quién es el Camarón Zepeda”, señaló el pugilista en el comunicado de prensa enviado a los medios.

The second "The Fight" headliner is official! ???



The WBC World Lightweight title will be up for grabs as Lamont “The Reaper” Roach Jr. faces off against “El Camarón” Zepeda



?Live, Saturday, Aug 1. on TNT, truTV and DAZN



#TheFight | #RoachZepeda



More:? pic.twitter.com/SiUciCSqSQ — TNT Sports U.S. PR (@TNTSportsPR) June 3, 2026

El contendiente mexicano también envió un mensaje directo a su próximo rival. Zepeda puntualizó en el mismo documento que espera la mejor versión de Roach Jr. para brindar un espectáculo deportivo a los aficionados del boxeo.

La perspectiva de los directivos y promotores

Oscar De La Hoya, presidente de Golden Boy Promotions, respaldó el trabajo de su representado en este anuncio. El directivo mencionó que el boxeador se ganó esta oportunidad titular tras superar sus retos anteriores en la categoría.

“El 1 de agosto, los aficionados presenciarán la batalla entre dos boxeadores de talla mundial por el Campeonato Mundial del CMB, y estoy seguro de que William demostrará al mundo por qué es uno de los mejores”, afirmó De La Hoya en la nota de prensa.

Por su parte, Lamont Roach Jr. buscará conquistar su cuarta pelea consecutiva en divisiones de peso distintas. El estadounidense aseguró en el reporte oficial que su objetivo principal es adueñarse del primer puesto libra por libra de la disciplina.

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