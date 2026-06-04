Devin Haney descarta la revancha con Ryan García y se centra en otro rival

El monarca mundial de peso wélter de la OMB, Devin Haney, define el rumbo de su carrera deportiva. El peleador estadounidense enfoca su atención en un nuevo oponente para su próxima defensa titular, dejando de lado negociaciones previas.

El peleador estadunidense obtuvo su cinturón actual tras vencer a Brian Norman Jr. durante el mes de noviembre de 2025.

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Esta victoria marcó su transición deportiva desde la división de peso superligero hacia el límite de las 147 libras.

Han transcurrido siete meses sin que el pugilista concrete una defensa oficial de su campeonato.

WBO welterweight champion Devin Haney welcomes a fight with the newly ranked #1 contender Keyshawn Davis ?



Who would you favor in this 147lb matchup? pic.twitter.com/k9FG6tTu8B — Ring Magazine (@ringmagazine) June 3, 2026

Durante este periodo, surgieron reportes sobre una posible revancha contra Ryan García o un duelo de unificación contra Rolando Romero.

El intercambio en plataformas digitales

El panorama de la división se modificó cuando Keyshawn Davis, actual clasificado número uno de la OMB, utilizó sus redes sociales. El contendiente invicto exigió una oportunidad directa por el título mundial que ostenta su compatriota.

La respuesta llegó de forma inmediata a través de la plataforma X. “¡Hagámoslo, Keyshawn!”, publicó Devin Haney en su cuenta oficial, aceptando de manera pública el reto para concretar este enfrentamiento deportivo en el corto plazo.

Ajustes en el mercado pugilístico

Las conversaciones previas para un combate contra Rolando Romero perdieron viabilidad en semanas recientes. Los reportes señalan que la cancelación del evento se debió a diferencias contractuales vinculadas a la bolsa garantizada para Devin Haney.

El cese de estas negociaciones altera el escenario para el resto de los atletas de la categoría. Ante la salida de Devin Haney de esos planes, el británico Jack Catterall se perfila como la opción principal para disputar la corona que posee Romero en la AMB.

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