Hamzah Sheeraz rechaza exigencias del Canelo Álvarez para un combate

El boxeador británico Hamzah Sheeraz respondió a las recientes condiciones establecidas por Saúl “Canelo” Álvarez. El pugilista europeo dejó claro que no seguirá las instrucciones del mexicano para concretar un posible enfrentamiento en el futuro.

La controversia comenzó cuando Álvarez sugirió un combate previo para el británico.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Durante su participación en el podcast de Mr. Verzace para la revista The Ring, el mexicano indicó que el actual monarca de la OMB debería medirse primero contra Osleys Iglesias, campeón de la FIB.

“Creo que necesitan pelear entre ellos, y luego yo peleo con el ganador”, señaló Álvarez en dicho espacio.

El tapatío argumentó que ambos peleadores deben ganarse su oportunidad sobre el cuadrilátero antes de exigir una contienda directa contra él.

La respuesta del campeón británico

Ante estas declaraciones, Hamzah Sheeraz mantuvo una postura firme respecto al manejo de su carrera deportiva. En una entrevista concedida al medio especializado talkSPORT Boxing, el pugilista aseguró que nadie le dictará el camino que debe seguir en la división.

“Lo respeto, pero no hasta el punto de que me diga contra quién debo pelear antes de enfrentarme a él”, expresó Hamzah Sheeraz a la citada fuente.

El pugilista añadió que ignorará los comentarios externos para mantener el enfoque en sus propios objetivos profesionales.

Hamzah Sheeraz wants Canelo next??



?? Buy USYK vs RICO HERE –>https://t.co/FoiaUucafv#UsykRico | Live now on DAZN | @RingMagazine pic.twitter.com/44qSrreK9I — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 23, 2026

El monarca supermediano recalcó que una pelea contra el mexicano no representa una obsesión para su equipo de trabajo. explicó Hamzah Sheeraz, si el enfrentamiento no se concreta, esto no afectará su planificación en los encordados.

“Si la pelea no se da, para ser sincero, no me importará. No me molestará en absoluto”, puntualizó el boxeador inglés. Sin embargo, reconoció durante la misma intervención que lograr pactar este cruce representaría una ventaja adicional para su trayectoria.

El panorama de los campeones supermedianos

La situación en la categoría presenta distintos frentes para los monarcas vigentes. Cabe recordar que Hamzah Sheeraz rechazó anteriormente la ruta por el campeonato de la FIB, decidiendo disputar la faja vacante de la OMB que obtuvo al derrotar a Alem Begic.

Esta decisión del peleador europeo permitió que el cubano Osleys Iglesias capturara el título vacante de la FIB, tras vencer por nocaut técnico a Pavel Silyagin. De esta manera, el escenario de unificación entre ambos asoma como una posibilidad real en las 168 libras.

Por su parte, el boxeador tapatío mantiene su agenda deportiva definida para los próximos meses. El mexicano se prepara para enfrentar al francés Christian Mbilli el próximo 12 de septiembre, marcando su regreso a la actividad oficial tras recuperarse de una cirugía de codo.

Sigue leyendo: