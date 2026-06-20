Jermall Charlo tiene claro su regreso al ring este verano

La planificación de la temporada de boxeo en el hemisferio sur ha definido una de las reapariciones más seguidas por los analistas de la disciplina. Tras completar un prolongado período de inactividad en el cuadrilátero, el pugilista estadounidense Jermall Charlo ya determinó la fecha oficial en la que disputará su segundo compromiso profesional desde que retomó formalmente los entrenamientos de alto rendimiento.

El exmonarca mundial de dos categorías de peso viajará a territorio australiano para formar parte de una de las carteleras de mayor perfil comercial programadas para la temporada.

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El boxeador se enfrentará al contendiente local Koen Mazoudier el próximo 26 de julio en Sídney, en un evento que servirá como respaldo de la pelea estelar que sostendrán Errol Spence Jr. y Tim Tszyu.

? Announced: Jermall Charlo will fight Koen Mazoudier, and Stephen Fulton will return against Liam Wilson on the Errol Spence vs Tim Tszyu card in Sydney on July 25th ???? pic.twitter.com/QeL5IjIDZ8 — Ring Magazine (@ringmagazine) June 18, 2026

El camino de Jermall Charlo para recuperar la vigencia

A sus 36 años, el deportista busca consolidar un nivel de rendimiento constante tras haber superado dificultades de índole personal que afectaron el desarrollo de su carrera.

El año pasado, durante la velada del 31 de mayo de 2025 en Las Vegas, Jermall Charlo logró una victoria por la vía rápida en el sexto asalto ante Thomas LaManna, lo que representó el primer indicio de su reactivación tras una pausa de casi cuatro años.

CHARLO AND FULTON TO RETURN ON TSZYU VS SPENCE CARD ?



Jermall Charlo and Stephen Fulton will return to action on July 26th on the Errol Spence vs Tim Tszyu card in Sydney on a USA vs Aus card ??



Charlo will take on the tough Aussie Koen Mazoudier with Fulton facing former? pic.twitter.com/BmJmgj5Lpz — IFL TV (@IFLTV) June 18, 2026

“Se siente bien estar de vuelta. Me sentí bien, me puse a trabajar y sabía que mi sincronización estaba ahí. Solo busco mantenerme activo y relevante, no más lugares oscuros y mantener mi cabeza recta”, declaró el boxeador al consorcio de transmisiones Premier Boxing Champions tras finalizar su enfrentamiento en la ciudad de Nevada.

La última defensa importante que realizó el deportista antes de su prolongado alejamiento del deporte se registró en junio de 2021.

Desde entonces, el boxeador enfrentó un panorama complejo que involucró una serie de lesiones físicas, procesos de recuperación emocional y diversos problemas de carácter legal que impidieron la defensa mandatoria de su campeonato del mundo.

Procesos de aislamiento y tratamiento emocional

La inactividad forzada y la falta de contacto con los medios de comunicación generaron diversas especulaciones en el entorno deportivo sobre el estado de salud del atleta. En entrevistas concedidas con posterioridad al medio especializado DAZN, el boxeador detalló las complicaciones que enfrentó debido a la falta de apoyo especializado y los mecanismos que empleó para mitigar su estado anímico.

“Estaba pasando por un momento en el que necesitaba a alguien con quien hablar, pero me lo guardé todo. Intenté hacerme el fuerte, intenté tomar unos tragos y tragos con todos, pensando que eso me ayudaría, pero hice cosas que lo empeoraron”, explicó Jermall Charlo al detallar cómo el aislamiento prolongado en su residencia de Texas afectó sus hábitos de preparación física.

Proyecciones para el combate en Australia

El oponente en turno para el compromiso de julio en Sídney posee una trayectoria fundamentada en el mercado oceánico de las 168 libras.

El peleador local Koen Mazoudier, de 28 años, registra un historial con once triunfos y tres derrotas en el plano rentado, lo que representa un reto técnico debido a su mayor envergadura física y familiaridad con el entorno del combate.

El equipo de entrenadores del excampeón estadounidense proyecta que un triunfo en territorio visitante permitirá acelerar las negociaciones para buscar combates unificatorios en el mediano plazo.

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