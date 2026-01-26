La polémica estrategia de Sydney Sweeney para promocionar su línea de lencería

Sydney Sweeney se encuentra nuevamente en el centro de la controversia. En un giro inesperado para promocionar su próxima línea de lencería, la actriz fue captada escalando el emblemático letrero de Hollywood bajo el manto de la noche para colgar sostenes sobre las monumentales letras, una acción que podría costarle cargos criminales.

Acompañada por un equipo de producción de la empresa Persuasion Pictures, Sweeney fue filmada mientras instalaba una cuerda de tender ropa cargada de prendas íntimas en la cima del hito histórico.

Según informes obtenidos por TMZ y confirmados por Entertainment Weekly, la actriz contaba con un permiso de FilmLA para grabar en las cercanías del área, pero este no autorizaba el acceso físico a la estructura.

La Cámara de Comercio de Hollywood, entidad propietaria de los derechos del letrero, reaccionó con firmeza. “No se concedió permiso para realizar este acto, tal como se requiere”, declararon en un comunicado oficial.

Además, la organización envió una advertencia legal a la productora, recordando que el uso de la imagen del letrero para fines comerciales sin autorización explícita constituye una violación a la propiedad intelectual.

Este incidente ocurre apenas un mes después de que Sweeney lograra calmar las aguas tras la polémica por su campaña con American Eagle en 2025. Aunque la actriz aún no ha emitido comentarios directos sobre esta nueva “travesura” publicitaria, se enfrenta a posibles cargos por allanamiento de morada y vandalismo.

El proyecto de lencería, que cuenta con el respaldo de la firma de capital de riesgo Coatue e inversores de alto perfil como Jeff Bezos, buscaba generar un impacto viral. Sin embargo, el costo de esta exposición mediática podría ser mucho más alto de lo esperado si las autoridades de Los Ángeles deciden proceder legalmente contra la estrella.

