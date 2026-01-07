Se confirma secuela de “The Housemaid” con Sydney Sweeney como protagonista

Tras su éxito mundial en taquilla, se dio a conocer que la cinta “The Housemaid”, basada en la exitosa novela homónima de Freida McFadden, tendrá una secuela que contará con el regreso de su protagonista, Sydney Sweeney.

De acuerdo con el portal Deadline, Lionsgate ha dado luz verde para la producción de la segunda entrega de la historia, que llevará por título “The Housemaid’s Secret”. Y es que los más de $133 millones de dólares recaudados por la cinta en todo el mundo durante sus primeras dos semanas de proyección son prueba suficiente de que el público está listo para conocer más sobre la historia de ‘Millie’.

“‘El secreto de la asistenta’ es otro libro salvajemente emocionante en la saga de Freida que ha cautivado a los lectores de todo el mundo, y estamos esperando a traducirlo en otra entusiasta y desenfrenada experiencia cinematográfica“, declaró Adam Fogelson, Presidente del grupo cinematográfico Lionsgate.

Además de formar parte del elenco principal, Sydney Sweeney contará con un papel muy importante en el desarrollo de la secuela como una de sus productoras, así lo confirmó el director: “Creímos en estas historias desde el principio, y estamos más que emocionados de dar vida al nuevo capítulo de la historia de Millie en pantalla en colaboración con nuestros asociados creativos Todd, Paul, Laura, Carly, Alex y Sydney”.

Por su parte, el cineasta Paul Feig se unió a los festejos de la noticia a través de un comunicado en el que se dijo agradecido por el gran recibimiento que el proyecto recibió a nivel mundial.

“Ha sido emocionante ver al público de todo el mundo enamorarse de ‘La asistenta’ y del increíble trabajo de nuestro talentoso equipo técnico y artístico. Tenemos suerte de que Freida McFadden ya haya ampliado el viaje de Millie sobre el papel, y de que podemos trabajar con Rebecca Sonnenshine y Lionsgate para llevar esta nueva historia al público“, declaró el director de la película.

Aunque la secuela lleva en desarrollo desde hace unos meses y tiene previsto el inicio de su rodaje para este año 2026, hasta el momento no cuenta con una fecha de estreno oficial.

