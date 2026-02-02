Captan a Sydney Sweeney de la mano de Scooter Braun en un paseo romántico

Sydney Sweeney, la estrella de ‘Euphoria’ y ‘Housemaid’, fue fotografiada paseando del brazo con el ex ejecutivo discográfico Scooter Braun por el exclusivo barrio de Brentwood en Los Ángeles. Las imágenes, captadas durante una tarde informal, muestran a la pareja en un momento aparentemente cariñoso, despertando curiosidad y especulaciones.

En las fotografías, Sweeney, de 28 años, lucía un look casual pero elegante: camiseta blanca, jeans con cinturón, botas y gafas de sol, manteniendo la cabeza baja. Braun, de 44, vestía una camisa blanca, pantalones cortos color caqui y zapatillas. La escena, donde Braun portaba una bolsa de supermercado, contrasta con las recientes declaraciones de la actriz sobre su independencia.

Sydney Sweeney and Scooter Braun in Los Angeles, CA. pic.twitter.com/XKuSZ6l3qg — 📸 (@metgalacrave) February 1, 2026

“No necesito a un hombre”

Hace apenas unas semanas, en una entrevista con Cosmopolitan, Sweeney fue categórica: “Llevo la batuta en mi vida. Tomo el control. Voy tras lo que quiero. Tengo confianza en mí misma, soy exitosa, y en realidad no necesito un hombre“.

La actriz, quien recientemente lanzó su línea de lencería Syrn, explicó que su círculo de amigas y equipo de trabajo, compuesto mayormente por mujeres, puede “intimidar” a muchos hombres.

“Se necesita una persona muy específica que pueda manejar el mundo que viene con” salir con ella, afirmó, recordando una relación pasada que no funcionó porque su pareja “no podía manejar mi mundo”. Sweeney también mencionó que busca a alguien “deportivo”, capaz de “escalar una montaña” o hacer paracaidismo con ella.

Sweeney y Braun fueron vinculados por primera vez tras coincidir en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en junio de 2025. Los rumores de una relación se intensificaron en septiembre del mismo año. Desde entonces, han sido vistos en diversas ocasiones: desde una cena íntima con amigos, incluyendo a Usher, el mes pasado, hasta paseando en moto acuática en Florida en noviembre.

La actriz terminó en marzo de 2025 su compromiso con Jonathan Davino, con quien estuvo involucrada desde 2018. Por su parte, Braun estuvo casado con Yael Cohen Braun desde 2014 hasta su divorcio en 2022.

Las imágenes de Brentwood no confirman una relación, pero sí muestran una conexión visible. En el mundo de las celebridades, donde la privacidad es un lujo, este paseo casual se convierte en un mensaje elocuente: incluso la más independiente de las estrellas puede disfrutar de un brazo en el que apoyarse durante un tranquilo domingo en Los Ángeles.

