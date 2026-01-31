“Atlético y extrovertido”: Sydney Sweeney revela las cualidades de su hombre ideal

A sus 28 años de edad, Sydney Sweeney se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas de su generación. Y aunque en ocasiones se ha visto envuelta polémica por sus decisiones en el plano profesional, hoy en día se siente más segura que nunca sobre la persona que quiere ser y de la red de apoyo que quiere tener a su alrededor.

Es por ello que al ser cuestionada sobre el ámbito amoroso, la estrella de “Euphoria” fue clara al numerar sus “no negociables” en su chico ideal. Para ella no existen las medias tintas, ni está dispuesta a compartir su vida con alguien que no acepte su libertad y profesión.

“Yo soy la jefa de mi vida. Tomo el control. Voy por lo que quiero. Soy segura de mí misma y soy exitosa, y en realidad no necesito un hombre”, dijo contundente en entrevista con la revista Cosmopolitan.

“Me tengo a mí, tengo un grupo increíble de amigas y un equipo de mujeres increíbles. Eso es muy intimidante para muchos hombres, así que un hombre tiene que poder estar en eso conmigo“, complementó.

De acuerdo con las declaraciones de la famosa, este hecho ha quedado comprobado en más de una ocasión: “Hubo un chico que me gustaba muchísimo, pero me dijo que no podía manejar mi mundo. Es algo difícil (…) Se necesita una persona muy específica que pueda manejar el mundo que viene conmigo”.

Sin embargo, Sweeney no duda que su chico ideal se encuentre allí afuera. Al ser cuestionada sobre las cualidades que este debe tener, no dudó en listar: “Atlético, extrovertido y divertido. Soy una chica deportiva, así que alguien tiene que poder escalar una montaña conmigo, tirarse en paracaídas conmigo. Y alguien que ame a su familia“.

De encontrar al afortunado, Sydney negó que exista la posibilidad de mantener los detalles de su relación ante las cámaras. “Creo que es importante tener algunas cosas solo para mí (…) Estuve en una relación durante muchísimo tiempo, siete años y medio, y nunca hablé de ella. Fui muy reservada“, comentó.

