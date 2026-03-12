Policías responden a presunto tiroteo masivo en área de Disneyland, en Anaheim

Una llamada de un presunto tiroteo masivo provocó una intensa movilización de policías en áreas cercanas al parque de diversiones Disneyland, la noche de este miércoles en Anaheim, en el condado de Orange.

Los detalles del incidente, un presunto caso de “swatting”, todavía eran limitados la mañana de este jueves, sin que se conociera la hora exacta en que ocurrió la respuesta de los oficiales del Departamento de Policía de Anaheim (APD).

El “swatting” consiste en llevar a cabo un informe falso a las autoridades, a menudo sobre un tirador activo o una amenaza de bomba, lo que provoca la respuesta de los escuadrones SWAT de un departamento de policía.

Se registró la presencia de al menos una docena de patrullas de la APD que estaban en los terrenos cercanos al parque de diversiones.

El sargento Matt Sutter, oficial del Departamento de Policía de Anaheim, dijo a la cadena KTLA que los investigadores creían que el incidente fue un caso de “swatting”, pero aclaró que, pese a los informes del supuesto tiroteo masivo, el parque no fue evacuado.

Otra falsa alarma en Arcadia

La falsa alarma en Disneyland ocurrió unas horas después de que un centro comercial en la ciudad de Arcadia, en el condado de Los Ángeles, fue cerrado temporalmente, después de que una persona llamó a la policía afirmando que estaba armada y lanzó amenazas contra un cliente del lugar.

El Departamento de Policía de Arcadia informó que, aproximadamente a las 5:00 p.m., oficiales acudieron a The Shops at Santa Anita, tras la llamada sobre un supuesto individuo armado.

Los oficiales desalojaron las instalaciones durante la investigación y, por precaución, se cerró de forma temporal el centro comercial.

Aunque la policía de Arcadia no confirmó a quiénes estaban dirigidas las amenazas, dos personas reconocidas en las redes sociales se encontraban en medio de una transmisión en vivo desde una zapatería, sin que se reportaran arrestos.

Hasta la mañana de este jueves, el Departamento de Policía de Anaheim no había reportado incidentes violentos ni personas detenidas por el supuesto tiroteo en Disneyland.

