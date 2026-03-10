Empleados hospitalizados por intoxicación en parque Disneyland en Anaheim

Al menos cinco empleados del parque de diversiones Disneyland fueron hospitalizados este martes 10 de marzo por intoxicación debido a materiales peligrosos, confirmó el Departamento de Bomberos de Anaheim.

Los equipos de emergencia acudieron aproximadamente a las 12:30 p.m. al parque de diversiones después de recibir reportes de un olor desconocido que provenía de la atracción “Star Tours” en el área de Tomorrowland.

Alrededor de la 1:20 p.m., el sargento Matt Sutter, del Departamento de Policía de Anaheim (APD) informó que cuatro empleados habían sido trasladados a un hospital después de que presentaron mareos y dificultad para respirar.

Noticia en desarrollo