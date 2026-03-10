window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Empleados hospitalizados por intoxicación en parque Disneyland en Anaheim

Al menos cinco trabajadores del staff de Disneyland fueron hospitalizados tras sufrir mareos y dificultad para respirar, por un olor desconocido en Tomorrowland

The Sleeping Beauty Castle is seen at Disneyland in Anaheim, Calif., Friday, April 30, 2021. The iconic theme park in Southern California that was closed under the state's strict virus rules swung open its gates Friday and some visitors came in cheering and screaming with happiness. (AP Photo/Jae C. Hong)

El incidente ocurrió en el área de Tomorrowland del parque Disneyland, en Anaheim. Crédito: Jae C. Hong | AP

Avatar de Ricardo Roura

Por  Ricardo Roura

Al menos cinco empleados del parque de diversiones Disneyland fueron hospitalizados este martes 10 de marzo por intoxicación debido a materiales peligrosos, confirmó el Departamento de Bomberos de Anaheim.

Los equipos de emergencia acudieron aproximadamente a las 12:30 p.m. al parque de diversiones después de recibir reportes de un olor desconocido que provenía de la atracción “Star Tours” en el área de Tomorrowland.

Alrededor de la 1:20 p.m., el sargento Matt Sutter, del Departamento de Policía de Anaheim (APD) informó que cuatro empleados habían sido trasladados a un hospital después de que presentaron mareos y dificultad para respirar.

Noticia en desarrollo

En esta nota

Anaheim condado de Orange County Departamento de Policía de Anaheim (APD) disneyland intoxicación
