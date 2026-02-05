Disneyland celebra con comida y tradiciones el Año Nuevo Lunar

No importa cuántas veces los visitantes vayan a Disneyland, siempre tendrán la seguridad de que encontrarán algo nuevo que no siempre tiene que ver con las atracciones o con la colorida decoración de la temporada. Más bien tiene que ver con lo que los fans esperan llevarse a la boca.

Y es que hace unos días dieron comienzo las celebraciones del Año Nuevo Lunar en el parque Disney California Adventure, un homenaje a las tradiciones chinas, vietnamitas y coreanas que en esta ocasión conmemora el Año del Caballo. Y aunque es claro que miles de visitantes van a disfrutar de los eventos alrededor de esta fiesta, también es claro que la oferta culinaria a propósito de esta festividad es una de las más grandes atracciones de la temporada.

Horace Horsecollar en la celebración del Año del Caballo en Disney California Adventure. Foto: Christian Thompson/Disneyland Resort

Juan Aldava, portavoz del resort, habló con los medios acerca de las novedades que están disponibles en seis mercados y en restaurantes selectos en Disney California Adventure Park. Para este Año Nuevo Lunar, los chefs del resort diseñaron más de 50 creaciones.

El macarrón en forma de Mickey Mouse es parte de la oferta en Disney California Adventure.

Foto: Victoria Infante

“El equipo culinario viaja a esas partes del mundo para que las recetas y el sabor que prueba la gente sea auténtico”, dijo Juan en relación con las visitas de los chefs del resort a China, Corea y Vietnam, los países que celebran el Año Nuevo Lunar.

La oferta incluye una diversidad de bebidas y platillos con sabores desde adulzados hasta picantes y salados. Una de las novedades de esta ocasión es el sándwich de queso a la parrilla con tocino picante, el bao de pollo crujiente y los fideos japchae con costillitas.

El sándwich de queso a la parrilla con tocino picante es una de las novedades de la temporada.

Foto: Victoria Infante

Algo en lo que el resort enfatiza es en hacer fusiones en sus platillos, es por eso que es común, en esta y en otras fiestas que se celebran a lo largo del año, encontrar recetas tradicionales de Asia combinadas con ingredientes de platos latinoamericanos o de la comida americana.

“Sabemos que para los latinoamericanos son muy importantes los sabores tradicionales”, dijo Juan. “Por eso queremos darle [a los visitantes hispanos] esa misma calidad y ese toque especial a todo lo que hicimos para este Año Nuevo Lunar”.

La celebración también incluye otros eventos, entre los que destacan la presencia por primera vez de Red Panda Mei de la cinta de Pixar Turning Red, personajes de Disney con trajes tradicionales nuevos de China y Vietnam y la Lunar New Year Procession de Mulan, que rinde homenaje a la familia y a la amistad.

La Lunar New Year Procession de Mulan rinde homenaje a la familia y a la amistad. Foto: Victoria Infante

La celebración termina el 22 de febrero.