Alertan por exposición al sarampión en un aeropuerto y parque temático de California

Autoridades de salud de California emitieron una alerta por posible exposición al sarampión luego de que una persona infectada pasara por el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) y visitara un parque temático muy concurrido. Advierten que quienes estuvieron en esos lugares en fechas específicas deben estar atentos a síntomas y revisar su estado de vacunación.

Según los informes oficiales, el individuo llegó al país a través de LAX y estuvo presente en varias áreas del Disneyland Resort, incluyendo Goofy’s Kitchen y ambos parques —Disneyland Park y Disney California Adventure— durante una parte del día del 28 de enero de 2026.

Las autoridades sanitarias de Orange County explicaron que las personas que estuvieron en estos lugares durante el periodo de posible exposición podrían correr riesgo de desarrollar la enfermedad en un plazo de entre 7 y 21 días, que es el tiempo típico de incubación del virus tras el contacto.

En enero se reportó un brote de sarampión en un centro de detención de ICE. Crédito: Shutterstock

Medidas y recomendaciones oficiales

Especialistas insistieron en que la vacunación completa contra el sarampión es la protección más eficaz. Las vacunas con dos dosis de MMR (sarampión, paperas y rubéola) generan inmunidad en la gran mayoría de los casos.

Además de instar a la población a revisar sus registros de vacunación, los funcionarios de salud señalaron que quienes hayan estado en los puntos señalados y presenten síntomas como fiebre, tos y erupción cutánea deben consultar a un profesional de la salud.

Contexto sanitario en el condado

Este caso se suma a una tendencia de incremento en casos confirmados de sarampión en el sur de California, incluida la notificación de al menos tres diagnósticos recientes en el condado de Los Ángeles. Las autoridades continúan rastreando contactos y monitoreando la situación para prevenir una mayor propagación.

