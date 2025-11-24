¿Alternativa segura? Tecnología de ARNm podría reducir discapacidades en personas con mordeduras de serpientes

Investigadores de la Universidad de Reading, en Inglaterra, han descubierto que la tecnología de ARNm, utilizada en las vacunas contra la COVID-19, podría ser una herramienta eficaz para prevenir el daño muscular resultante de mordeduras de serpiente, especialmente de la especie Bothrops asper.

Científicos diseñaron un ARNm específico para generar anticuerpos contra una miotoxina del veneno de las serpientes. En pruebas realizadas, se observó que el tratamiento brindó protección eficaz en modelos de laboratorio, mostrando una rápida respuesta en la producción de anticuerpos.

Así lo dio a conocer la autora del estudio, Sakthi Vaiyapuri, profesora de farmacología cardiovascular y de venenos de la Universidad de Reading.

Alcance del estudio

Las mordeduras de serpiente causan aproximadamente 140,000 muertes y 400,000 discapacidades permanentes anualmente en todo el mundo. Este nuevo enfoque tiene el potencial de reducir significativamente estas estadísticas.

“Probamos este tratamiento con veneno de serpiente, pero esta tecnología podría ser aún más útil para otras afecciones donde las toxinas causan daño gradualmente. Por ejemplo, podría ayudar a bloquear las toxinas dañinas producidas por bacterias durante las infecciones”, añadió el autor del estudio, Andreas Laustsen, profesor de biotecnología y biomedicina de la Universidad Técnica de Dinamarca, en un comunicado citado por Newsweek.

A pesar de los resultados prometedores, el estudio señala importantes desafíos, como la necesidad de desarrollar tratamientos que sean efectivos contra múltiples toxinas y la viabilidad de almacenamiento en áreas remotas.

Ventajas de la tecnología ARNm

Las ventajas del uso de ARNm en tratamientos para mordeduras de serpiente en comparación con los tratamientos tradicionales incluyen:

Menor riesgo de efectos adversos: los antivenenos basados en anticuerpos humanos generados mediante ARNm presentan menor riesgo de reacciones alérgicas que los derivados de animales, mejorando la seguridad para el paciente.

.

Rapidez en la generación de anticuerpos: el ARNm permite generar anticuerpos rápidamente, acelerando la respuesta inmunitaria frente al veneno. Esto se traduce en un tratamiento potencialmente más rápido y efectivo.

Seguridad y especificidad: el ARNm no presenta riesgo de mutagénesis insercional (un problema asociado a terapias basadas en ADN). Además, su uso puede enfocarse en proteínas específicas del veneno para estimular una respuesta inmune precisa, evitando distracciones del sistema inmune con otras proteínas no relevantes.

Adaptabilidad y estandarización: las terapias de ARNm son altamente adaptables. Modificando la secuencia del ARNm se pueden desarrollar tratamientos específicos para diferentes componentes del veneno, incluso para nuevas variantes. Su producción es más estandarizada y segura en comparación con anticuerpos tradicionales derivados de animales.

¿Existen efectos secundarios?

Probablemente, porque este enfoque es novedoso y está en etapas tempranas de investigación, no se ha encontrado evidencia sobre efectos secundarios asociados directamente con el uso de tecnología de ARNm para tratar mordeduras de serpiente.

Sin embargo, la tecnología de ARNm en general se caracteriza por no inducir cambios genómicos y sus posibles efectos adversos son temporales debido a su naturaleza transitoria.

En contraste, los tratamientos tradicionales como el antiveneno pueden causar efectos secundarios significativos, como reacciones alérgicas, la enfermedad del suero, fiebre, erupción cutánea, y daño renal.

Las mordeduras de serpiente en sí mismas causan severos daños locales y sistémicos incluyendo edema, necrosis, hemorragias, y problemas renales, y los tratamientos actuales tienen riesgos asociados a estos efectos o a la reacción al medicamento administrado.

Por tanto, mientras la terapia con ARNm para mordeduras de serpiente aún se está desarrollando, sus efectos secundarios previstos serían probablemente temporales y menos graves que los de antivenenos tradicionales, pero se requiere más investigación clínica para confirmar su perfil de seguridad específico en este contexto.

