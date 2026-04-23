Vuelve el desfile histórico que llena de flores y magia a San Antonio: así será Battle of Flowers 2026

San Antonio se prepara para uno de los eventos más emblemáticos de Texas: el Battle of Flowers Parade, un desfile histórico que vuelve este viernes 24 de abril como parte de Fiesta San Antonio 2026. La celebración reúne carrozas gigantes, bandas musicales, caballos, familias enteras y cientos de miles de personas en el centro de la ciudad. Para la comunidad hispana de Texas, es una de las tradiciones más reconocibles del calendario local.

No se trata de un desfile más. Battle of Flowers nació en 1891, lo que lo convierte en el evento fundador de Fiesta San Antonio. Fue creado para honrar a quienes murieron en El Álamo y en Goliad, además de conmemorar la victoria en la Batalla de San Jacinto, fecha clave en la historia texana.

Cuándo es el Battle of Flowers 2026

La edición número 135 se celebrará este viernes 24 de abril de 2026.

Inicio de la vanguardia: 9:55 a.m.

Comienzo oficial del desfile: 10:30 a.m.

Final estimado: alrededor de 1:00 p.m.

La edición 2026 lleva el lema “From Pages to Possibilities”, centrado en libros, imaginación e historias. Medios locales reportaron nuevas carrozas inspiradas en personajes y mundos de fantasía.

Para quienes viven en Texas o planean una escapada, el desfile puede ser una opción ideal de fin de semana. Crédito: AP

Dónde será y cuál es la ruta

El recorrido de 3,2 millas atraviesa calles centrales de San Antonio. Según la organización oficial Battle of Flowers Association, comienza en E. Locust St. y N. Main Ave. y termina en W. Martin St. y N. Santa Rosa St..

Eso significa fuerte movimiento en el downtown durante toda la mañana.

Por qué tanta gente lo sigue cada año

Los organizadores estiman más de 350,000 espectadores. Parte del atractivo está en la escala del evento: cerca de 10,000 participantes, más de 4,500 músicos de bandas y más de 200 caballos, además de carrozas temáticas y globos festivos.

Y hay algo más: es conocido por ser uno de los pocos grandes desfiles del país producido íntegramente por mujeres voluntarias.

Atracciones principales 2026

Carrozas: Más de 58 diseños cubiertos de flores naturales y papel, incluyendo 10 carrozas inspiradas en géneros literarios como mitología griega y ciencia ficción.

Música: Miles de estudiantes de más de 40 bandas de escuelas secundarias locales.

Cavalcade: Tradicionales carruajes tirados por caballos, autos antiguos y unidades militares.

Yellow Hats: Las voluntarias de la Asociación Battle of Flowers son fácilmente identificables por sus icónicos sombreros amarillos.

El Battle of Flowers Parade es el evento fundacional de Fiesta San Antonio y el desfile más grande de los Estados Unidos organizado íntegramente por mujeres voluntarias. Crédito: Photo courtesy of Battle of Flowers Association, Javier Fernandez, and Jon Alonzo. | Cortesía

Calles cerradas y qué conviene saber antes de ir

La ciudad informó cierres viales desde temprano. Varias calles del centro comenzarían a cerrarse desde las 8:30 a.m. y reabrirían gradualmente después del evento. También se reforzaron controles de acceso y reglas sobre lo que se puede ingresar en algunas zonas con gradas.

Recomendaciones prácticas

Llegar temprano si vas con niños.

Usar transporte público o rideshare.

Llevar agua y protección solar.

Revisar clima antes de salir.

Confirmar cierres de calles si manejas.

Un evento con sabor hispano en Texas

San Antonio tiene una de las identidades latinas más fuertes de Estados Unidos, y esta fiesta mezcla historia local, música, comida y cultura popular. Por eso Battle of Flowers no solo mueve turismo: también refleja el peso cultural hispano en Texas.

Por qué puede ser un gran plan esta semana

Para quienes viven en Texas, es una salida familiar de bajo costo y alto impacto visual. Para quienes visitan la ciudad, es una oportunidad de ver una tradición histórica en vivo.

En tiempos donde muchas actividades cuestan cada vez más, que un evento tan famoso pueda disfrutarse gratis desde la calle ayuda a explicar por qué sigue convocando multitudes año tras año.

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