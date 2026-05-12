Aumentan los cruces de migrantes por rutas marítimas desde México y cuestan hasta $10,000 dólares

El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos ha provocado que cada vez más migrantes opten por rutas marítimas clandestinas para intentar llegar a territorio estadounidense, pagando hasta $10,000 dólares a traficantes de personas por travesías consideradas de alto riesgo.

Así lo revela el sitio La Silla Rota, al detallar que las salidas se realizan principalmente desde las costas de Baja California y Sonora hacia California, utilizando embarcaciones pequeñas y sobrecargadas operadas por redes de tráfico de personas.

El medio citado agrega que, pese al elevado costo y al peligro que representa cruzar por mar, esta modalidad ha incrementado debido al reforzamiento de la vigilancia en la frontera terrestre y las restricciones migratorias implementadas por el gobierno de Estados Unidos.

Entre marzo y abril del presente año, la Guardia Costera y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), reportaron la detención de al menos un centenar de personas de nacionalidad mexicana que intentaron cruzar en lanchas o botes.

Autoridades estadounidenses han advertido que estas travesías ponen en riesgo la vida de los migrantes, ya que muchas embarcaciones no cuentan con condiciones mínimas de seguridad, además de que los viajes suelen realizarse durante la noche para evitar ser detectados.

Sobre esta situación, el consulado de México en San Diego alertó en sus redes sociales del riesgo de cruzar ilegalmente la frontera de esta manera.

En tanto, la División de Rescate Acuático de Bomberos de Tijuana también informó que detectó nuevamente a personas tratando de burlar el cerco internacional nadando en las frías aguas que comparten Tijuana y San Diego.

El fenómeno ocurre en medio de un aumento en los costos cobrados por los llamados “coyotes”. Datos de organismos internacionales citados en reportes previos indican que migrantes mexicanos han llegado a pagar entre $7,000 y $8,000 dólares por intentar cruzar hacia Estados Unidos mediante distintas rutas ilegales.

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