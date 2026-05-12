Sube a siete la cifra de inmigrantes muertos hallados en trenes de Texas

Las autoridades de Texas investigan un posible caso de tráfico de personas luego del hallazgo de siete inmigrantes fallecidos relacionados con trenes de carga en distintas zonas del estado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que tres de las víctimas eran mexicanas, luego de que el Departamento de Policía de Laredo notificara el descubrimiento de seis cuerpos al interior de un contenedor.

Horas después, autoridades del condado de Bexar localizaron una séptima persona muerta cerca de las vías ferroviarias en San Antonio, a unos 257 kilómetros de Laredo. De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre podría estar relacionado con el mismo grupo de inmigrantes.

“El escenario más probable es que se trate de una persona de México que era transportada de manera ilegal dentro de uno de estos contenedores”, declaró el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, durante una conferencia de prensa.

Según las autoridades, un familiar de la víctima contactó a la policía luego de recibir un mensaje donde el hombre aseguraba sentirse mal debido al intenso calor dentro del vagón ferroviario.

El médico forense del condado de Webb confirmó que entre las víctimas localizadas en Laredo había cinco hombres y una mujer. Una de las personas fallecidas podría ser menor de edad, aunque su identidad todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Los primeros reportes forenses apuntan a que la hipertermia habría sido la principal causa de muerte. El domingo, día del hallazgo, las temperaturas en la región alcanzaron los 105 grados Fahrenheit, equivalentes a más de 40 grados Celsius.

La oficina forense identificó preliminarmente a una mujer mexicana de 29 años y a un hombre hondureño de 24 años. “Es muy probable que la hipertermia haya sido la causa de muerte de todo el grupo”, señalaron autoridades médicas en un comunicado.

La Cancillería mexicana informó que mantiene contacto permanente con autoridades estadounidenses y con las familias de las víctimas para brindar asistencia consular, apoyo legal y eventual repatriación de los restos.

“Personal del departamento de protección mantendrá contacto con las familias de las personas mexicanas identificadas”, señaló la SRE en un comunicado oficial.

El caso también abrió nuevas interrogantes sobre las operaciones de tráfico de personas que utilizan trenes de carga para movilizar inmigrantes hacia el interior de Estados Unidos.

Un portavoz de Union Pacific aseguró que la empresa ferroviaria colabora con las autoridades en las investigaciones. “Estamos profundamente entristecidos por este incidente”, indicó la compañía.

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