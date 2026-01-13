Detienen en México a 6 integrantes del Tren de Aragua que explotaban a mujeres y traficaban migrantes

Como parte de las acciones para combatir actividades ilícitas trasnacionales en la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración con agencias federales y militares, detuvieron a seis personas vinculadas a la organización criminal trasnacional conocida como Tren de Aragua.

Así lo informó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, mediante un mensaje en redes sociales.

De acuerdo con el funcionario, la captura se derivó de una línea de investigación sobre el Tren de Aragua que apuntaba a una red de extorsiones, secuestros, homicidio, tráfico de drogas y armas, así como tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

En la Ciudad de México, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @Defensamx1 @SSPCMexico, @SSC_CDMX @FGRMexico y @GN_MEXICO_ detuvieron a seis integrantes de la organización criminal "Tren de Aragua", relacionadas con extorsión, trata de personas…

Los agentes de seguridad ubicaron domicilios de una mujer identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local.

Con esto, se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas en los inmuebles, con lo que se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez para intervenir los domicilios.

Mediante un despliegue operativo coordinado se catearon dos viviendas, donde se detuvo a Lesli “N” y a cuatro personas más, se aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana, teléfonos celulares, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, equipos de cómputo, así como una libreta con una relación de nombres vinculada con el cobro de piso a mujeres en diferentes zonas de la ciudad.

Al continuar con las investigaciones se arrestó a Bryan “N”, considerado operador financiero de la organización trasnacional, además de facilitar y proporcionar viviendas para el resguardo y alojamiento de integrantes del grupo criminal y mujeres de nacionalidad extranjera.

