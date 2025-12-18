Más de 70 presuntos miembros del Tren de Aragua son acusados de múltiples cargos

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció las múltiples acusaciones formales contra más de 70 personas, incluyendo líderes y miembros del Tren de Aragua (TdA), vinculadas a diversos delitos violentos dentro y fuera de Estados Unidos. Las acusaciones formales fueron presentadas por cinco fiscalías de distrito

Las fiscalías de distrito de Colorado, Nebraska, Nuevo México, Nueva York y Texas, presentaron los delitos de asesinato, robo, extorsión, secuestro, lavado de dinero y tráfico de sustancias controladas a más de 70 personas que presuntamente formaban parte de la banda criminal Tren de Aragua, designada como organización terrorista extranjera.

“Eliminación de los cárteles y organizaciones criminales”

Desde el 20 de enero de 2025, el Departamento ha acusado a nivel federal a más de 260 miembros de la banda venezolana, compartieron en un comunicado.

“Inmediatamente después de asumir el cargo, instruí al Departamento de Justicia a que buscara con firmeza la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi.

“Esta última serie de cargos multi-estatales subraya el compromiso inquebrantable de la Administración Trump con el restablecimiento de la seguridad pública, el desmantelamiento de las redes violentas de tráfico y la erradicación de los terroristas del Tren de Aragua en nuestro país”, añadió.

Por su parte, Todd Blanche, fiscal adjunto señaló que “el Tren de Aragua es un cártel terrorista que se aprovecha de nuestras fronteras para sembrar el asesinato, las drogas y el caos en las comunidades estadounidenses”.

Surgió de una cárcel venezolana

El Tren de Aragua es una organización criminal que surgió dentro de una cárcel en Venezuela a mediados de la década del 2000. TdA ha expandido su red criminal por todo el hemisferio occidental y ha establecido presencia en Estados Unidos.

Las autoridades aseguran que sus actividades delictivas incluyen diversos delitos violentos y criminales. DOJ apuntó que sus miembros también cometen asesinatos, agresiones y otros actos violentos para reforzar y promover las actividades delictivas de la organización.

Designada organización terrorista extranjera

El Tren de Aragua fue designado por EE.UU. como organización terrorista extranjera en febrero, cuando el presidente Trump firmó una orden ejecutiva. También fueron designados cárteles mexicanos y MS-13.

“El FBI se compromete a investigar a los miembros de pandillas transnacionales violentas cuyas acciones violan nuestras leyes y ponen en riesgo la vida de los estadounidenses”, declaró el director del FBI, Kash Patel.

“La existencia de TdA constituye una amenaza directa a nuestra seguridad nacional, y no permitiremos que una organización criminal tan peligrosa se arraigue en nuestras comunidades. Junto con nuestros aliados en todos los niveles de las fuerzas del orden, trabajamos para llevar a estos despiadados criminales ante la justicia”, indicó el FBI.

“Quienes se alinean con TdA se oponen a EE.UU.”

Terrance Cole de la DEA afirmó que la organización se aprovecha de sus alianzas con otros grupos criminales para fomentar inestabilidad, corrupción y violencia.

“La DEA enfrenta esta amenaza atacando implacablemente a sus líderes, redes financieras e infraestructura. Quienes se alinean con TdA se oponen a Estados Unidos y se enfrentarán a todo el peso de las fuerzas federales del orden”, puntualizó Cole.

Por su lado, el servicio de Alguaciles también hizo una declaración, sentenciando que irán por todos los miembros del Tren de Aragua, “no les daremos un minuto de descanso, los econtraremos y arrestaremos”.

TdA también ha desarrollado una fuente adicional de ingresos mediante delitos financieros dirigidos a instituciones financieras en todo Estados Unidos, incluyendo el uso de jackpotting para robar millones de dólares en efectivo.

